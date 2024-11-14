Столичной власти понадобилась земля: у киевлян отберут гаражи

Столичным депутатам будет предложено рассмотреть проект "Детального плана территорий по переулку Кияновскому в Шевченковском районе г. Киева". Проект позволит создать противорадиационное укрытие на 1650 мест и подземный паркинг на 320 автомобилей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Киевской городской государственной администрации.

Фото КГГА

“Теперь территория, где планируется возведение укрытия и паркинга, не относится к парковой зоне и еще в советский период была застроена гаражными боксами с подпорными стенами. Эти конструкции в большинстве своем возведены самочинно, то есть без соответствующей проектной документации и каких-либо археологических исследований”, — пояснили в КГГА.

Также пояснила, что режим использования этой территории не предусматривает запрет на новое строительство, а лишь накладывает определенные ограничения, в том числе высотные.

"Реализация проекта позволит сохранить существующий масштаб застройки, не будет создавать дополнительных архитектурных акцентов и доминант, которые бы нарушали традиционный характер исторической среды", — отметили в КГГА.

Относительно гаражей на определенной территории, в администрации отметили, что их размещение здесь не только нарушением нормативных требований, но и угрозой для инженерных сетей и сооружений и обесценением исторического и градостроительного значения территории.

"Кроме того, строительство укрытия и паркинга планируется в пределах большого туристического маршрута, который ежедневно посещают тысячи людей. Недалеко находятся жилые дома, лечебные и учебные заведения, однако отсутствуют объекты укрытия противорадиационного типа. В условиях военного положения размещения укрытий в местах скопления людей является одним из приоритетов”, — отметили в КГГА.

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