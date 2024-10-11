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Столичное КП отказывается расторгнуть сомнительный договор более чем на 250 млн грн: дело дошло до суда

На реконструкцию Бортницкой станции аэрации планировали потратить 253,3 млн грн, однако договор сочли сомнительным

11 октября 2024, 20:30
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Кречмаровская Наталия

Аудиторы потребовали расторгнуть договор на сумму 253,3 млн грн по реконструкции Бортницкой станции аэрации. Соглашение подписало КП "Дирекция по капитальному строительству и реконструкции "Киевстройреконструкция" с подрядной организацией. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Государственной аудиторской службы.

Столичное КП отказывается расторгнуть сомнительный договор более чем на 250 млн грн: дело дошло до суда

Бортническая станция аэрации. Фото из открытых источников

В службе отметили, что летом 2023 года заказчик работ — КП "Киевстройреконструкция" — по результатам аукциона подписал с подрядчиком договор на выполнение комплекса работ по наращиванию дамбы и перемычек вокруг иловых полей №1 и №2.

“Аудиторы Северного офиса Госаудитслужбы провели процедуру мониторинга закупки и предоставили заключение о допущенных заказчиком нарушениях. Тендерное предложение победителя торгов не соответствовало технической спецификации по определению расходов договорной цены и требованиям охраны окружающей среды. Кроме того, заказчик отклонил предложение другого участника закупки, которое отвечало всем требованиям и было ниже предложения победителя на 14,3 млн грн”, — говорится в сообщении Госаудитслужбы.

Поэтому аудиторы настояли на расторжении договора, ведь это сэкономило бы столичному бюджетную значительную сумму.

"Киевстройреконструкция" не согласилась с выводами аудиторов и решила обжаловать его в суде. При этом КП, игнорируя требования аудиторов, несмотря на судебный спор, продолжало исполнение договора и перечислило подрядчику всю сумму – более четверти миллиарда гривен.

Киевский окружной административный суд своим решением подтвердил правильность и законность требований аудиторов по расторжению договора. "Материалы по указанному нарушению законодательства переданы в правоохранительные органы для привлечения виновных лиц к ответственности", — отметили в Госаудитслужбе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киеве уничтожили озеро, а деньги на восстановление разворовали.



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Источник: https://dasu.gov.ua/ua/news/5202
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