Столичная власть "сливает" бюджет города в трубу: кто и как зарабатывает на комуслугах в Киеве

В Киеве проблемы с коммунальными услугами приобретают угрожающий масштаб. Прорывы сетей холодного и горячего водоснабжения стали уже обычным явлением. К тому же ремонтируемые дороги быстро портятся, а мусор не вывозят неделями. Что происходит в столице, рассказал депутат Киевского городского совета Андрей Витренко.

Фото портал "Комментарии"

По словам депутата, проблема не в отсутствии средств. Как раз финансируются эти работы на высоком уровне. Однако хорошее финансирование получают не все коммунальные предприятия. По словам Витренко, топ-10 предприятий получают наибольшую долю средств, тогда как остальные лишь борются за выживание на минимальном финансировании.

Витренко сообщил, что "Киевводоканал" из городского бюджета получил более 800 млн грн на ремонт водопроводных сетей, однако киевляне часто остаются без воды.

“Причина аварий проста – вместо капитального ремонта, который действительно решил бы проблему, выбирают временные решения – так называемое латание дыр. Трубы заделывают, но не заменяют. Как результат – деньги потрачены, а киевляне продолжают страдать”, — рассказал депутат.

Еще одна проблема в сфере коммунального хозяйства – непрозрачные тендеры. По словам Витренко, коммунальные предприятия заключают договор с подрядчиком без конкуренции. По его словам, выигрывает не тот, кто предложил лучшую цену и качество, а тот, кто имеет нужные связи.

“Представьте себе – закупка асфальта для ремонта дорог по цене, которая вдвое превышает рыночную. Почему так происходит, потому что подрядчик – свой человек. Конечно, асфальт кладут, но уже через несколько месяцев на дорогах появляются ямы, возникает необходимость нового ремонта, а значит, новые расходы бюджета. Этот замкнутый круг – деньги тратятся, а результата нет”, — отметил депутат.

Также "на руку" непорядочным руководителям компредприятий играет и отсутствие ответственности за неэффективные затраты.

Существуют проблемы также с модернизацией оборудования – ее просто нет. А это не позволяет предоставлять качественные услуги.

Главное, по мнению Витренко, городские власти "подыграют" такой ситуации.

“Проблема в отсутствии должного контроля со стороны городских властей. Выходит, что коммунальные предприятия получают миллионы, тратят их как вздумается. А отчитываться перед киевлянами не обязаны, потому что городские власти не требуют прозрачной отчетности. Руководители предприятий чувствуют себя безнаказанными, ведь никто не проверяет, куда идут бюджетные средства”, — отметил Витренко.

По словам депутата, что исправить ситуацию в коммунальном секторе Киева нужно:

проведение регулярного аудита и публичной отчетности о расходах бюджетных средств на обеспечение качественных коммунальных услуг,

установление прозрачных тендерных процедур,

введение системы ответственности. Если средства неэффективны, руководитель должен отвечать за это от финансовых санкций до уголовной ответственности.

Напомним, что в Киеве, как писал портал "Комментарии", вдвое подорожала коммуналка.



