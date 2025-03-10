Столичная власть "сливает" бюджет города в трубу: кто и как зарабатывает на комуслугах в Киеве

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Кречмаровская Наталия
В Киеве проблемы с коммунальными услугами приобретают угрожающий масштаб. Прорывы сетей холодного и горячего водоснабжения стали уже обычным явлением. К тому же ремонтируемые дороги быстро портятся, а мусор не вывозят неделями. Что происходит в столице, рассказал депутат Киевского городского совета Андрей Витренко.
Фото портал "Комментарии"
По словам депутата, проблема не в отсутствии средств. Как раз финансируются эти работы на высоком уровне. Однако хорошее финансирование получают не все коммунальные предприятия. По словам Витренко, топ-10 предприятий получают наибольшую долю средств, тогда как остальные лишь борются за выживание на минимальном финансировании.
Витренко сообщил, что "Киевводоканал" из городского бюджета получил более 800 млн грн на ремонт водопроводных сетей, однако киевляне часто остаются без воды.
Еще одна проблема в сфере коммунального хозяйства – непрозрачные тендеры. По словам Витренко, коммунальные предприятия заключают договор с подрядчиком без конкуренции. По его словам, выигрывает не тот, кто предложил лучшую цену и качество, а тот, кто имеет нужные связи.
Также "на руку" непорядочным руководителям компредприятий играет и отсутствие ответственности за неэффективные затраты.
Существуют проблемы также с модернизацией оборудования – ее просто нет. А это не позволяет предоставлять качественные услуги.
Главное, по мнению Витренко, городские власти "подыграют" такой ситуации.
По словам депутата, что исправить ситуацию в коммунальном секторе Киева нужно:
проведение регулярного аудита и публичной отчетности о расходах бюджетных средств на обеспечение качественных коммунальных услуг,
установление прозрачных тендерных процедур,
введение системы ответственности. Если средства неэффективны, руководитель должен отвечать за это от финансовых санкций до уголовной ответственности.
Напомним, что в Киеве, как писал портал "Комментарии", вдвое подорожала коммуналка.
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