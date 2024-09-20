Столичная власть безжалостно уничтожает историю Киева: какое здание разрушают

В столице исчезают уникальные и исторические постройки, а на их месте строятся небоскребы и торговые центры. Конечно, они приносят больше прибыли, чем какое-нибудь малоэтажное и часто аварийное сооружение. Об очередном случае уничтожения исторического здания рассказал депутат Киевского городского совета Андрей Витренко, сообщает портал "Комментарии"



Историческое здание. Фото Андрея Витренко

По его словам, безжалостное уничтожение истории Киева продолжается. “На Лукьяновке снова уничтожают историческое здание, где когда-то был Лукьяновский полицейский участок. Техника частично уже разобрала крышу, стены падают. Почему снова? Это не первая попытка. В прошлый раз активистам удалось остановить разрушение, тогда мэр Виталий Кличко обещал защитить здание, подписал документ в 2021 году, но что изменилось? Ничего”, – рассказал столичный депутат.

Он убежден, что застройщики, под прикрытием городских властей, продолжают свое наступление на Киев и действуют хуже российских оккупантов.

"И это не единичный случай. Лесопилка Снежка 1902 года – историческое здание на Подоле – была разрушена той же компанией, которая сейчас уничтожает Лукьяновку. "Дом с насекомыми" также пострадал во время так называемого "ремонта". И таких примеров десятки. Реку Лыбидь закатывают в бетон ради нового ТРЦ, археологические достопримечательности в Китаево застраиваются новыми ЖК, усадьба Зеленских уже стерта с лица земли, чтобы на ее месте вырос очередной многоэтажный монстр”, — подчеркнул Андрей Витренко.

Он отметил, что в столице уничтожается не только архитектура, но сама душа города.

“Друзья застройщики Кличко, паразитируя на громаде, набивают свои карманы, а мы теряем Киев. Мы теряем то, что делает нас уникальными, нашу историю, нашу культуру. Киев – это больше, чем просто бетон и асфальт. Это город с многовековой историей, которую у нас пытается унести стая застройщиков!”, — подчеркнул столичный депутат.

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