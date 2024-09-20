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Столичная власть безжалостно уничтожает историю Киева: какое здание разрушают

В Киеве уничтожают очередное историческое здание, а столичная власть бездействует

20 сентября 2024, 10:40
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Кречмаровская Наталия

В столице исчезают уникальные и исторические постройки, а на их месте строятся небоскребы и торговые центры. Конечно, они приносят больше прибыли, чем какое-нибудь малоэтажное и часто аварийное сооружение. Об очередном случае уничтожения исторического здания рассказал депутат Киевского городского совета Андрей Витренко, сообщает портал "Комментарии"

Столичная власть безжалостно уничтожает историю Киева: какое здание разрушают

Историческое здание. Фото Андрея Витренко

По его словам, безжалостное уничтожение истории Киева продолжается. “На Лукьяновке снова уничтожают историческое здание, где когда-то был Лукьяновский полицейский участок. Техника частично уже разобрала крышу, стены падают. Почему снова? Это не первая попытка. В прошлый раз активистам удалось остановить разрушение, тогда мэр Виталий Кличко обещал защитить здание, подписал документ в 2021 году, но что изменилось? Ничего”, – рассказал столичный депутат.

Он убежден, что застройщики, под прикрытием городских властей, продолжают свое наступление на Киев и действуют хуже российских оккупантов.

"И это не единичный случай. Лесопилка Снежка 1902 года – историческое здание на Подоле – была разрушена той же компанией, которая сейчас уничтожает Лукьяновку. "Дом с насекомыми" также пострадал во время так называемого "ремонта". И таких примеров десятки. Реку Лыбидь закатывают в бетон ради нового ТРЦ, археологические достопримечательности в Китаево застраиваются новыми ЖК, усадьба Зеленских уже стерта с лица земли, чтобы на ее месте вырос очередной многоэтажный монстр”, — подчеркнул Андрей Витренко.

Он отметил, что в столице уничтожается не только архитектура, но сама душа города.

“Друзья застройщики Кличко, паразитируя на громаде, набивают свои карманы, а мы теряем Киев. Мы теряем то, что делает нас уникальными, нашу историю, нашу культуру. Киев – это больше, чем просто бетон и асфальт. Это город с многовековой историей, которую у нас пытается унести стая застройщиков!”, — подчеркнул столичный депутат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что происходит с воздухом в Киеве.




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Источник: https://www.facebook.com/andrey.vitrenko.7/posts/pfbid0Jej9r33GXDrEp1aXr9b8hBijQp3bzXGzVnRQijmPpFhpK6VJY1Q13HP2VUNaNayKl
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