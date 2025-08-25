logo

BTC/USD

111386

ETH/USD

4624.01

USD/UAH

41.43

EUR/UAH

48.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Киев Стоимость уклонения от мобилизации впечатляет: к схеме в Киеве были причастны работники ТЦК
commentss НОВОСТИ Все новости

Стоимость уклонения от мобилизации впечатляет: к схеме в Киеве были причастны работники ТЦК

Схема уклонения от мобилизации в Киеве: сколько стоили услуги

25 августа 2025, 17:11
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Киеве разоблачили схему уклонения от мобилизации — правонарушители за 19 тыс. долларов обещали снятие с розыска военнообязанных и оформление бронирования на предприятии.

Стоимость уклонения от мобилизации впечатляет: к схеме в Киеве были причастны работники ТЦК

ТЦК. Фото портал "Комментарии"

В Офисе Генерального прокурора сообщили, гражданка, действуя по корыстным мотивам, наладила схему содействия в оказании неправомерной выгоды должностным лицам одного из ТЦК и СП города Киева за решение вопроса о снятии военнообязанных с военного учета и по розыску в системе "Обериг" с последующим бронированием.

Стоимость таких услуг составляла 5,5 тыс. долларов США за снятие с розыска и 8 тыс. долларов США за оформление бронирования путем трудоустройства.

"В августе 2025 года была достигнута договоренность о предоставлении "услуг" двум лицам за общую сумму неправомерной выгоды в размере 19 тыс. долларов США. После получения неправомерной выгоды в вышеуказанном размере подозреваемая задержана в порядке ст. 208 УПК Украины, предмет неправомерной выгоды изъят. Ей избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста”, — сообщили в Офисе генпрокурора.

Отмечается, что устанавливают других лиц, причастных к совершению преступления.

Директору одного из предприятий сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины (пособничество в получении должностным лицом неправомерной выгоды).

"Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества", — сообщили в Офисе Генпрокурора.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему работников ТЦК нужно забрать с улиц.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://gp.gov.ua/ua/posts/19-tis-dolariv-ssa-za-znyattya-z-rozsuku-viiskovozobovyazanix-ta-oformlennya-bronyuvannya-na-pidprijemstvi
Теги:

Новости

Все новости