Стоимость уклонения от мобилизации впечатляет: к схеме в Киеве были причастны работники ТЦК

В Киеве разоблачили схему уклонения от мобилизации — правонарушители за 19 тыс. долларов обещали снятие с розыска военнообязанных и оформление бронирования на предприятии.

В Офисе Генерального прокурора сообщили, гражданка, действуя по корыстным мотивам, наладила схему содействия в оказании неправомерной выгоды должностным лицам одного из ТЦК и СП города Киева за решение вопроса о снятии военнообязанных с военного учета и по розыску в системе "Обериг" с последующим бронированием.

Стоимость таких услуг составляла 5,5 тыс. долларов США за снятие с розыска и 8 тыс. долларов США за оформление бронирования путем трудоустройства.

"В августе 2025 года была достигнута договоренность о предоставлении "услуг" двум лицам за общую сумму неправомерной выгоды в размере 19 тыс. долларов США. После получения неправомерной выгоды в вышеуказанном размере подозреваемая задержана в порядке ст. 208 УПК Украины, предмет неправомерной выгоды изъят. Ей избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста”, — сообщили в Офисе генпрокурора.

Отмечается, что устанавливают других лиц, причастных к совершению преступления.

Директору одного из предприятий сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины (пособничество в получении должностным лицом неправомерной выгоды).

"Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества", — сообщили в Офисе Генпрокурора.

