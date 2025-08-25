Стоимость уклонения от мобилизации впечатляет: к схеме в Киеве были причастны работники ТЦК

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В Киеве разоблачили схему уклонения от мобилизации — правонарушители за 19 тыс. долларов обещали снятие с розыска военнообязанных и оформление бронирования на предприятии.
ТЦК. Фото портал "Комментарии"
В Офисе Генерального прокурора сообщили, гражданка, действуя по корыстным мотивам, наладила схему содействия в оказании неправомерной выгоды должностным лицам одного из ТЦК и СП города Киева за решение вопроса о снятии военнообязанных с военного учета и по розыску в системе "Обериг" с последующим бронированием.
Стоимость таких услуг составляла 5,5 тыс. долларов США за снятие с розыска и 8 тыс. долларов США за оформление бронирования путем трудоустройства.
Отмечается, что устанавливают других лиц, причастных к совершению преступления.
Директору одного из предприятий сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины (пособничество в получении должностным лицом неправомерной выгоды).
Напомним: портал "Комментарии" писал, почему работников ТЦК нужно забрать с улиц.