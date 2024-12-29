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Станет втрое дороже: киевлян шокировали будущие цены на проезд

Город покрывает около 75% расходов на содержание метро из бюджета

29 декабря 2024, 14:12
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Амбарцумян Анна

Проезд в киевском метро может подорожать почти в три раза. Депутат Киевского городского совета Тарас Козак заявил, что реальная стоимость одной поездки составляет не менее 25 гривен. Среди причин рост цен на электроэнергию, необходимость модернизации подвижного состава и дефицит средств для покрытия расходов.

Станет втрое дороже: киевлян шокировали будущие цены на проезд

Метро в Киеве. Фото из открытых источников

Депутат Киевского городского совета Тарас Козак, выступая в эфире "Ранок.LIVE", сообщил, что фактическая себестоимость проезда в киевском метрополитене сейчас превышает 25 гривен за поездку. Текущая цена в 8 гривен покрывает лишь малую часть расходов на содержание транспортной системы, а остальные финансируются из городского бюджета.

По его словам, на работу метрополитена оказывают влияние несколько критических факторов. Среди них – существенный рост стоимости электроэнергии, являющейся основным ресурсом для функционирования поездов, необходимость технического обновления подвижного состава и большое количество персонала, вовлеченного в обеспечение стабильной работы подземки.

“У нас большое количество персонала потому, что многое не автоматизировано. Нужно подвижный состав менять закупать держать в порядке все эти гонки и так далее. Огромная себестоимость. Город Киев ¾ расходов метрополитена покрывает за средства киевского общества”, – отметил Тарас Козак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что с начала полномасштабной войны Киев пережил ужасные потери во время воздушных атак, унесших жизни более 1300 мирных жителей. Николай Поворозник, первый заместитель председателя КГГА, рассказал о масштабах трагедии и отметил важность соблюдения правил безопасности.




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Источник: https://t.me/novynylive/133358
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