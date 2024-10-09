Станцию метро "Днепр" закрыли, на месте работает полиция: что произошло

Станцию столичного метрополитена "Днепр" закрыли на входе и выходе для пассажиров. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Киевской городской государственной администрации.



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По техническим причинам станция метро "Днепр" закрыта на вход и выход для пассажиров. Поезда следуют мимо станции без остановки”, — сообщили в КГГА

Также отмечается, что обстоятельства инцидента устанавливаются правоохранительными органами.

"О возобновлении работы в обычном режиме станции "Днепр" сообщим дополнительно", — уточнили в КГГА.

Местные паблики сообщают, что неизвестный якобы бросил мину в вагон на станции метро "Днепр".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в столице снова прорвало городские водопроводные сети. Утечка водопроводной сети диаметром 500 мм произошла на улице Юрия Ильенко рядом со станцией метро "Дорогожичи" в Шевченковском районе.

В ЧАО АК "Киевводоканал" отметили, что аварийная бригада локализовала утечку. На месте продолжает работать ремонтная бригада для устранения аварийного повреждения. Движение транспорта по улице Юрия Ильенко, возле станции метро "Дорогожичи", ограничено в обоих направлениях”, — говорится в сообщении. В КП "Киевский метрополитен" сообщили, что из-за подтопления подземного перехода станцию метро "Дорогожичи" закрыли на вход и выход. Поезда следуют мимо станции без остановки.

Тем временем в местных пабликах сообщали, что с утра затопило подземный переход станции метро "Дорогожичи". По состоянию на 14:10 станция метро "Дорогожичи" частично возобновила свою работу. Об этом сообщили в КГГА. Станция работает только на выходе. "О возобновлении работы в обычном режиме станции "Дорогожичи" сообщим дополнительно", — говорится в сообщении.



