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Стало известно, появится ли новогодняя елка на Софийской площади в этом году

Новогодняя елка в Киеве – без гуляний, но с атмосферой праздника на Софийской площади

13 ноября 2024, 15:40
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Черновалова Кристина

В этом году Киев снова встретит зимние праздники без громких концертов и масштабных гуляний, но главная елка на Софийской площади может снова стать центром праздничной атмосферы. Несмотря на вызовы военного положения, городские власти готовятся подарить киевлянам символ зимних праздников — красивую и украшенную елку, которая уже третий год является единственным официальным атрибутом праздника в столице.

Стало известно, появится ли новогодняя елка на Софийской площади в этом году

Праздничная елка в Киеве 2024

КГГА сообщает, что традиционные новогодние ярмарки, фудкорты и аттракционы на центральных площадях не будут проводиться из-за военного положения. Однако праздничная елка на Софийской площади вполне возможна благодаря поддержке меценатов. Как и в прошлом году, компания ООО "ГЛОБАЛ-ДЕКОР" предложила взять на себя все расходы по установке и декорированию елки, используя уже имеющиеся украшения.

Проект праздничной локации уже готов: на Софийской площади планируется искусственная елка, украшенная новогодними декорациями. Но финальное слово – за Советом обороны Киева, который должен утвердить решение об установлении. По-прежнему безопасность будет на первом месте: полиция будет дежурить у праздничных локаций, а комендантский час и запрет на фейерверки остаются в силе.

Читайте на портале "Комментарии" — В городе Херне на западе Германии, несмотря на теплую погоду и еще далекую перспективу Рождества, уже установили первую праздничную елку. Огромное искусственное дерево, высотой 45 метров и весом 80 тонн, стало главной достопримечательностью Cranger Christmas Magic – крупнейшего в Европе передвижного рождественского парка, ежегодно привлекающего тысячи посетителей из разных уголков континента.



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