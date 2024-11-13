Стало известно, появится ли новогодняя елка на Софийской площади в этом году

В этом году Киев снова встретит зимние праздники без громких концертов и масштабных гуляний, но главная елка на Софийской площади может снова стать центром праздничной атмосферы. Несмотря на вызовы военного положения, городские власти готовятся подарить киевлянам символ зимних праздников — красивую и украшенную елку, которая уже третий год является единственным официальным атрибутом праздника в столице.

Праздничная елка в Киеве 2024

КГГА сообщает, что традиционные новогодние ярмарки, фудкорты и аттракционы на центральных площадях не будут проводиться из-за военного положения. Однако праздничная елка на Софийской площади вполне возможна благодаря поддержке меценатов. Как и в прошлом году, компания ООО "ГЛОБАЛ-ДЕКОР" предложила взять на себя все расходы по установке и декорированию елки, используя уже имеющиеся украшения.

Проект праздничной локации уже готов: на Софийской площади планируется искусственная елка, украшенная новогодними декорациями. Но финальное слово – за Советом обороны Киева, который должен утвердить решение об установлении. По-прежнему безопасность будет на первом месте: полиция будет дежурить у праздничных локаций, а комендантский час и запрет на фейерверки остаются в силе.

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