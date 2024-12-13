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Стало известно, кто позволял отравлять воздух в Киеве: коррупционный скандал в КГГА

Коррупционный скандал в Киеве: чиновник за взятки позволял отравлять воздух в городе

сегодня, 21:35
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Кречмаровская Наталия

Чиновника Киевской городской государственной администрации разоблачили на противоправных действиях. Он за взятки выдавал разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Стало известно, кто позволял отравлять воздух в Киеве: коррупционный скандал в КГГА

Фото Офиса Генпрокурора

В Офисе генерального прокурора отметили, что сообщено о подозрении руководителю одного из Департаментов Киевской городской госадминистрации в систематическом извлечении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Следствие установило, что должностное лицо наладило схему выдачи за деньги разрешений для предприятий на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Такие услуги стоили от 1 до 20 тыс. грн.

"С целью маскировки противоправной деятельности он привлек работников подконтрольных субъектов хозяйствования, на банковские карточки которых зачислялись средства. В дальнейшем эти средства обналичивались и распределялись между участниками группы. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от должности", — говорится в сообщении.

В Офисе Генпрокурора уточнили, что ранее обвинительный акт в отношении трех лиц, входивших в преступную группу, направлен в суд для рассмотрения по существу.

По данным СМИ, Нацполиция сообщила о подозрении руководителю департамента защиты окружающей среды КГГА Андрею Возному.

Напомним, что депутаты в Киевском городском совете жалуются на дискриминацию столицы со стороны государства по вопросу формирования городского бюджета.

Как рассказал портал "Комментарии", заместитель председателя КГГА, депутат Киевского городского совета от фракции "Удар" Анна Старостенко пожаловалась, что государство забирает из столичного бюджета 60%.




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Источник: https://gp.gov.ua/ua/posts/xabari-za-vidacu-dozvoliv-na-vikidi-zabrudnyuyucix-recovin-vikrito-sluzbovcya-kmda
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