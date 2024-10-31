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Стало известно, кто поджег почтовые отделения в Киеве (ФОТО)

Парню обещали за поджог почтовых отделений 1000 долларов

сегодня, 14:42
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Кречмаровская Наталия

В столице разоблачили и задержали злоумышленника, совершившего поджог трех отделений АО "Укрпочта". Правонарушителем оказался 16-летний студент колледжа. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Киевской городской прокуратуры.

Стало известно, кто поджег почтовые отделения в Киеве (ФОТО)

Фото Киевской городской прокуратуры

"При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Дарницкой окружной прокуратуры г. Киева сообщено о подозрении 16-летнему студенту одного из киевских колледжей, который поджег три помещения АО "Укрпочта" (ч. 2 ст. 194 УК Украины)", — сообщили в прокуратуре.

Следствие установило, что молодой человек в мессенджере Telegram получил предложение поджечь три почтовых отделения в Соломенском и Дарницком районах столицы. За "работу" ему обещали 1000 долларов США.

Юноша согласился на предложение, купил на АЗС легковоспламеняющееся вещество. Подготовившись, он поехал по указанным заказчиком адресам почтовых отделений, разбил окно и залил входную дверь бензином, а затем бросил в помещение горящий кусок картона, в результате чего загорелась входная дверь.

Все свои действия подозреваемый фиксировал на мобильном телефоне. Студент задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

В Киевской городской прокуратуре отметили, что для несовершеннолетних за такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Стало известно, кто поджег почтовые отделения в Киеве (ФОТО) - фото 2
Стало известно, кто поджег почтовые отделения в Киеве (ФОТО) - фото 3
Стало известно, кто поджег почтовые отделения в Киеве (ФОТО) - фото 4
Стало известно, кто поджег почтовые отделения в Киеве (ФОТО) - фото 5
Стало известно, кто поджег почтовые отделения в Киеве (ФОТО) - фото 6
Стало известно, кто поджег почтовые отделения в Киеве (ФОТО) - фото 7
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Стало известно, кто поджег почтовые отделения в Киеве (ФОТО) - фото 9



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на территории нередки случаи поджогов объектов критической и стратегической инфраструктуры. Полицейские задержали несовершеннолетнего за поджоги релейных шкафов на железной дороге в Харьковской области. Узнать подробнее о ситуации можно по ссылке.




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Источник: https://kyiv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=373215&fp=10
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