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Стало известно, когда в Киеве включат отопление

Завтра в столице должны начать отопительный сезон

сегодня, 12:10
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Недилько Ксения

С 30 октября в Киеве планируется начать отопительный сезон для жилищного фонда. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию КГГА.

Стало известно, когда в Киеве включат отопление

Иллюстративное фото

Такое решение город принял, учитывая дальнейшее существенное похолодание.

Учитывая погодные условия и прогнозы синоптиков о значительном понижении температуры, среднесуточное которой в течение трех дней будет ниже 8 градусов, жилые дома начнут подключать к теплу со среды, 30 октября.

Для полноценного развертывания централизованной системы теплоснабжения Киева – одной из самых больших в Европе, по технологии, необходимо около 7 дней.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Теплосети в Киеве уже не выдерживают, хотя отопительный сезон еще полноценно не начался

Начало отопительного сезона в Киеве даже полноценно не началось, а в городе уже возникают аварийные ситуации на теплосетях. Официально отопление в жилых домах это не подключают, поэтому и нагрузка на теплосети должна быть меньше. Однако даже такой режим работы трубы не выдерживают. Очередной порыв произошел на улице Большой Васильковской, сообщает портал "Комментарии".

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко прокомментировал состояние жилищно-коммунального хозяйства в столице.

"Я ведь вам говорил, что в Киеве не отопительный сезон начинается, а период обнаружения порывов теплосети. Очередную обнаружили. Ну, в смысле, подали тепло в дома, оно и порвало”, — отметил он. Причину появления пара на улице объяснили также в КП "Киевтеплоэнерго". Там сообщили, что утечку на улице Большой Васильковской локализовали. Детали и видео – по ссылке.



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