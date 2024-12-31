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Спасатели показали последствия ударов по Киевщине (ФОТО)

Ракетная атака по Украине произошла сегодня утром

сегодня, 10:01
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Недилько Ксения

Враг не прекращает атаки на Киевщину даже в канун Нового года. Этой ночью и утром область была атакована БПЛА и ракетами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Киевской ОВА.

Спасатели показали последствия ударов по Киевщине (ФОТО)

Последствия обстрела Киевщины. Фото: ГСЧС

В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые цели.

В результате падения обломков сбитых вражеских целей поврежден частный дом в одном из населенных пунктов области. В нем выбиты окна, повреждена кровля.

К сожалению, пострадала женщина 1975 года рождения. Медиками диагностирована контузия и острая реакция на стресс. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

Оперативные службы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.

Спасатели ликвидировали последствия российской атаки и показали фото разрушений.

В одном из районов области после вражеских обстрелов произошло частичное разрушение частного жилого дома.

Также портал "Комментарии" писал, что сегодня утром вся Украина "красная" из-за воздушной тревоги. Было объявлено о пусках баллистики, ракет с самолетов Ту-22МЗ, крылатых ракет по тактической авиации, "шахедов", а также об угрозе баллистического вооружения из Астраханской области, Капустиного Яра, именно оттуда оккупанты могут запустить баллистическую ракету большой дальности "Орешник".

В Киеве сообщают о взрывах и работе ПВО. Борты Ту-22МЗ совершили пуски ракет, по данным мониторинговых каналов, все ракеты летели на Шостку Сумской области.

По данным КМВА, в результате ракетного удара по Киеву предварительно зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы. По проверяемой информации, обломки упали на кровлю частного здания. Пожар и разрушение отсутствуют. Информация о пострадавших не поступала.

Также В Шостке на Сумщине повреждены 12 многоэтажных жилых домов, 2 образовательных учреждения, разрушены отдельные объекты инфраструктуры в результате российской атаки, — ОВА.

По данным блогера с ником "Николаевский Ванек", было 8 бортов ТУ-22М3 (4 из Оленьи, 4 из Энгельса) – все работали по Шостке. По Киеву и Василькову был предварительно комбинирован удар Искандерами и 6 управляемыми авиационными ракетами.

Спасатели показали последствия ударов по Киевщине (ФОТО) - фото 2
Спасатели показали последствия ударов по Киевщине (ФОТО) - фото 3
Спасатели показали последствия ударов по Киевщине (ФОТО) - фото 4



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