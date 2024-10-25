Сотрудника ТЦК задержали в Киеве: что он совершил

В Украине продолжают разоблачать работников ТЦК, которые требуют взятки за содействие в уклонении от мобилизации. Очередной факт правонарушения разоблачили в районном ТЦК и СП Киева. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Киевского городского ТЦК и СП.



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“Продолжается работа по искоренению коррупции в системе комплектования. Накануне при содействии Киевского МГТЦК и СП, руководства Подольского РТЦК и СП сотрудниками УВКР СБ Украины задержан помощник начальника Подольского РТЦК и СП в г. Киеве”, — сообщили в столичном центре комплектования.

Отмечается, что правонарушитель предложил фигуранту уголовного производства за денежное вознаграждение избежать штрафов за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

"Также задержанный хотел помочь военнообязанному получить незаконную отсрочку от мобилизации", — уточнили в столичном ТЦК.

По факту противоправных действий осуществляется оперативное сопровождение в рамках уголовного производства внесенного в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.

"Подобные эпизоды бросают тень не только на отдельные РТЦК и СП, но и всю систему комплектования. Поэтому мы и дальше будем способствовать тому, чтобы система избавлялась от нарушителей закона”, — заверили в Киевском городском ТЦК и СП.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Сумской области после мобилизационных мероприятий, которые осуществляли работники ТЦК и Нацполиции, произошла потасовка. В областном ТЦК отреагировали на видео и обратились к свидетелям.



