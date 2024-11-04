Снег всегда неожиданный: готов ли Киев к ухудшению погоды

Синоптики прогнозируют постепенное ухудшение погоды – во многих регионах Украины ожидается снег. В Киевской городской государственной администрации рассказали, готова ли столица к ухудшению погоды, сообщает портал "Комментарии".

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По информации КГГА, дорожная зимняя техника подготовлена для работы почти на 100%. Также отметили, что запас соли и фрикционных материалов сформирован на два месяца почти во всех дорожно-эксплуатационных предприятиях.

Генеральный директор КК "Киевавтодор" Александр Федоренко рассказал, что на производственных базах предприятий начали дежурство в режиме полной готовности по 5 единиц спецтехники с навесным оборудованием. По его словам, они могут мгновенно обеспечить обработку участков, где первые заморозки повлекут за собой образование скользкости.

"В целом для работы в осенне-зимний период дорожно-эксплуатационные предприятия имеют 553 единицы спецтехники, технические обслуживания и ремонты которой почти завершены. Также пополняется количество посыпных материалов и создан запас горюче-смазочных материалов – в наличии более 31 тыс. тонн соли и более 40 тыс. тонн песка”, — говорится в сообщении.

В компании напомнили водителям, что не стоит ждать первого снега, чтобы "переобуть" свои автомобили, ведь зимние шины имеют более глубокий протектор и хорошее сцепление с дорожным покрытием.

Кроме того, коммунальная корпорация призывает всех участников дорожного движения быть внимательными и осторожными при ухудшении погодных условий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киеве производили фальсификат.



