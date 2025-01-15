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Служащим "Киевпасстранса" объявили о подозрении: на чем "поймали" директора и начальника отдела

Какую сумму средств присвоили служащие "Киевпасстранс"

сегодня, 13:36
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Кречмаровская Наталия

В Украине продолжают выявлять факты присвоения средств. Об очередном разоблачении сообщили в Бюро экономической безопасности. О подозрении в растрате бюджетных средств сообщили двум должностным лицам столичного коммунального предприятия "Киевпасстранс".

Служащим "Киевпасстранса" объявили о подозрении: на чем "поймали" директора и начальника отдела

Фото БЭБ

В ходе досудебного расследования установили, что подозреваемые, в частности директор по производству и начальник отдела, злоупотребляя своими служебными полномочиями при проведении закупок, в 2022 году заключили прямые договоры на поставку шин для предприятия в интересах двух частных компаний. Отмечается, что указанные договоры предусматривали поставки шин по ценам, значительно превышающим рыночные. Такие действия служащих, по данным БЭБ, привели к незаконному завладению бюджетными средствами. Общая сумма нанесенного бюджету ущерба составляет 8 млн грн.

“Фигуранты в уголовном производстве сообщены о подозрении в завладении государственными средствами в особо крупных размерах. В настоящее время принимаются меры по избранию подозреваемым мер пресечения”, — говорится в сообщении Бюро.

В БЭБ отметили, что проводится досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

Напомним, что в Днепре, как писал портал "Комментарии", нарушали требования проведения публичных закупок, что привело к растрате бюджетных средств, выделенных на Программу содействия территориальной обороне города Днепра на 2022-2026 годы.

Следствие установило, что бывший директор одного из департаментов Днепровского горсовета, злоупотребляя своим служебным положением, нарушил требования проведения публичных закупок.



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Источник: https://esbu.gov.ua/news/beb-u-kyievi-povidomylo-pro-pidozru-dvom-sluzhbovtsiam-kyivpastrans-u-zavolodinni-8-mln-hrn-z-biudzhetu
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