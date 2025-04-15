Сколько Киеву стоит автоматическая система оплаты проезда в метро: результаты тендера

В 2025 году КП Киевский метрополитен потратит 57 061 053,04 грн с НДС на услуги оператора в автоматизированной системе учета оплаты проезда (АСОП). Тендер на закупку соответствующей услуги размещен в системе Prozorro.

Метро. Иллюстративное фото

Компредприятие подписало договор с коммунальным предприятием "Главный информационно-вычислительный центр" на указанную сумму.

В документе указано, что будут предоставлены следующие услуги:

обеспечение информационного, технологического взаимодействия и соответствующий обмен данными с Перевозчиком о функционировании носителей электронного билета, учета и распределения денежных средств в пользу Перевозчика;

обеспечение работы информационно-справочного центра;

обеспечение взимания платы за транспортные услуги, предоставляемые и оплачиваемые с использованием АСОП;

перечисление Перевозчику собранной платы, за вычетом платы самостоятельно собранной Перевозчиком;

предоставление информации о приобретении и использовании электронных билетов;

ведение реестра носителей электронного билета;

обеспечение функционирования системы коммерческой сохранности.

Указан не исчерпывающий список услуг.

Срок поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг определен с 1 апреля по 31 декабря 2025 года.

Напомним, что в киевском метрополитене, как писал портал "Комментарии", тестируют новые информационные наклейки на эскалаторе в рамках повышения безопасности пассажиров. В Киевской городской государственной администрации отметили, что новые элементы напоминают пассажирам основные правила пользования эскалатором и призывают быть внимательными. Информационные указатели появились на станциях "Вокзальная" и "Лыбидская".