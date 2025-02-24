Скандальный Мост-волна в Киеве не выдержал даже теплой зимы: что произошло (ФОТО)

Киевляне заметили изменения на Мосту-волне, строительство которого сопровождали многочисленные скандалы. Этот мост соединяет парк Наталка и Оболонский остров. Отмечается, что произошли тревожные изменения на конструкциях моста.

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Людей испугали металлические перила нового Моста-волны, которые в некоторых местах начали расходиться. О тревожных изменениях сообщалось в Telegram-канале “Жизнь. Оболонь. Киев". Между тем, автор проекта строительства нового моста, архитектор Андрей Миргородский уверяет, что это обычная физика – температурные расширения, пишет издание "ТСН".

"Такое происходит зимой со всеми мостами. Здесь видны телескопические вставки в движущихся поручнях. На днях мы их удлиним. Это никак на безопасности моста не сказывается. Мост не стандартный — очень сложная конструкция, но она абсолютно надежна", — заверил архитектор.









Стоит отметить, что Мост-волну открыли в мае 2024 года. Строительство моста начали еще до начала войны в 2021 году и завершили во время войны при финансовой поддержке меценатов.

По данным СМИ, на строительство Моста-волны и обустройство рекреационной зоны на Оболонском острове Киев потратил более 200 миллионов гривен.

На строительство моста Киев получил 2,5 миллиона долларов от Тайваня и более 19 миллионов гривен – от Парижа. А вот благоустройство Оболонского острова выполнялось за бюджетные средства.

В частности, в 2022 году КГГА разместила тендер на капитальный ремонт и реставрацию острова стоимостью почти 175 млн грн. А уже год спустя появился еще один тендер на проведение дополнительных работ. В этот раз на рекреационную зону киевские власти потратили более 13 млн грн.

Также в апреле 2024 стало известно, что Оболонская РГА потратит более 20 миллионов грн на достройку пешеходного моста. С помощью нового тендера было заказано выполнение строительно-монтажных работ и работ по благоустройству.



