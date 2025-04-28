Скандальные тарифы в Киеве: какой выбор киевлянам предлагают у Кличко

Несмотря на уверения мэра Киева Виталия Кличко, в столице почти вдвое возросла стоимость услуги управления многоквартирными домами. Тариф был повышен после проведения конкурсов на избрание управляющих многоквартирных домов. Следовательно, с 1 марта в квитанциях вместо услуги по "обслуживанию дома и придомовой территории" появилась — "управление многоквартирным домом". Стоимость последней почти вдвое выше.

Тарифы. Фото портал "Комментарии"

По поводу самого конкурса возникло немало вопросов — эксперты отмечают, что его провели непрозрачно. Так, в Киевской городской военной администрации заявили о необходимости отменить результаты конкурса. Однако в КГГА, вероятно, не торопятся с этим.

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев дал совет киевлянам (вероятно, фактически тем, кто недоволен высокой стоимостью, – ред.). По его словам, проведение конкурса по назначению управляющего в жилом доме не лишает жильцов права сменить управляющую компанию или создать ОСМД.

В КГГА объяснили, что жильцы многоэтажных жилых домов Киева могут самостоятельно созвать общее собрание, принять решение большинством голосов (50% от общей площади) и сменить управляющего или создать ОСМД.

Проведение конкурса, как пояснил Пантелеев, никак не отменяет право совладельцев на создание ОСМД. Более того, конкурс позволяет привести в соответствие с требованиями действующего законодательства взаимоотношения между домовыми громадами и обслуживающими их компаниями.

"Также наличие управляющего дает киевлянам больше возможностей — от участия в программах софинансирования ремонтов до энергосбережения и улучшения условий проживания", — говорится в сообщении КГГА.

Пантелеев пояснил, что конкурс касался только тех домов, которые до сих пор не избрали управителя или не создали ОСМД. В КГГА заверили, что его проведение предусмотрено законами Украины "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме" и "О жилищно-коммунальных услугах", а сам правовой механизм является четким, прозрачным и базируется на волеизъявлении людей.

Напомним, что народный депутат Алексей Кучеренко, как писал портал "Комментарии", дал совет киевлянам по оплате новых тарифов.



