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Скандальная реконструкция: на Житнем рынке будет ресторан, фитнес-зал и теплицы

Вокруг Житнего рынка в Киеве возможен громкий скандал: что там планируют построить

25 февраля 2025, 21:39
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Кречмаровская Наталия

В Киеве продолжается подготовка к реконструкции Житнего рынка — общественность неоднократно отмечала сохранение рынка как достопримечательности.

Скандальная реконструкция: на Житнем рынке будет ресторан, фитнес-зал и теплицы

Фото из открытых источников

Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский сообщил, что на месте Житнего рынка не будет ни ТРЦ, ни жилого комплекса.

Будущий владелец, по его словам, будет иметь ограничения по изменениям архитектуры и дизайна сооружения, а рынок должен сохранить свою функцию, пишет издание "Новости. Live".

Чиновник подчеркнул, что сейчас существует несколько предложений от разных деятелей по развитию этого пространства, но все инициативы должны соответствовать закону.

Поделился информацией о реконструкции Житнего рынка и шеф-повар Евгений Клопотенко. По его словам, Ржаной рынок в Киеве планируют превратить в современный фудхол в 600 мест.

Он отметил, что инвестиционный фонд Inzhur собирает средства, чтобы выкупить здание у города и полностью его обновить. Предварительный проект восстановления предусматривает:

  • Первый этаж – фудкорт и сцена для мероприятий.

  • Второй – классический рынок для фермеров.

  • Третий – ресторан с панорамным видом на Подол, фитнес-зал и теплицы.

Шеф-повар подчеркнул, что Житний рынок является частью истории Киева и большим символом, поэтому его необходимо сохранить.

Напомним, что решение столичных властей, как писал портал "Комментарии", повлекло за собой очередной громкий скандал. Речь идет о дальнейшей судьбе Житнего рынка. Активисты и столичные депутаты настаивают на сохранении рынка как исторического памятника — внешнего вида и функционального назначения.

Депутат Киевского городского совета Лилия Пашинная рассказала о решениях власти и предоставила альтернативное предложение.



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