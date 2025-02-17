Скандал в столичной школе: ученики разыграли сценку, в которой бьют работника ТЦК (ВИДЕО)

В столице назревает громкий скандал: в одной из школ ученики ко Дню влюбленных разыграли сценку, в которой бьют работника ТЦК. Соответствующее видео распространяется в сети.

Скрин видео

В Дарницкой районной городе Киеве государственной администрации отреагировали. Относительно ситуации, которая сложилась в ОШ №309, сообщили, что с целью расследования факта, зафиксированного во время проведения праздничного мероприятия в школе №309, где ученики на школьном представлении продемонстрировали театрализованное избиение представителя ТЦК — управлением образования Дарницкой райгосадминистрации создана комиссия.

За результатами работы комиссии будет дана соответствующая оценка данного случая.

Напомним, что в сети интернет, как писал портал "Комментарии", распространялась информация об ужасных условиях содержания мобилизованных в ТЦК Киева. О ситуации, как писали СМИ, рассказал художник Евгений Барабан. По его словам, якобы мужчины держали без воды и еды, ночь провели в сыром подвале из-за воздушной тревоги. Также отмечалось, что якобы врач не обращал внимания на состояние мужчины с эпилепсией.

В Киевском городском ТЦК и СП рассказали об условиях нахождения мобилизованных граждан на сборном пункте. “Для предотвращения распространения искаженной, недостоверной и манипулятивной информации, сообщаем: пребывание мобилизованных граждан во время воздушной тревоги должно быть в укрытиях до ее окончания. Очередной врач всегда находится на сборном пункте и прибывает по вызову очередной смены, для оказания своевременной помощи нуждающимся", — уточнили в ТЦК. Также отметили, что пригодность к военной службе военнообязанных определяется внештатными военно-врачебными комиссиями, которые подчиняются Министерству здравоохранения.