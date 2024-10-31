Скандал в МСЭК: задержаны врач-организатор и 12 его сообщников

Суд принял решение заключить под стражу на два месяца главного организатора схемы по фальсификации медицинских заключений для установления инвалидности военнообязанным в одесском областном МСЭК. Однако подозреваемый имеет возможность избежать ареста, уплатив залог в 10 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Скандал в МСЭК. Фото: ГБР

Напомним, что 28 октября 2024 года представители Государственного бюро расследований задержали врача Одесской областной клинической больницы, подозреваемого в организации преступной схемы. Он привлек 12 медиков и должностных лиц из разных учреждений города, включая Одесский областной Центр медико-социальной экспертизы, и предоставлял услуги во избежание мобилизации из-за поддельных диагнозов.

Медики оформляли фальшивые диагнозы для здоровых мужчин, изготовляя медицинские документы, подтверждающие "историю болезни" с поддельными результатами, в частности, МРТ. После этого военнообязанные с пакетом документов обращались в МСЭК, где их ожидали заранее подготовленные члены комиссии по оформлению инвалидности.

За такие "услуги" врачи просили от 6 до 12 тысяч долларов в зависимости от сложности "диагноза" и группы инвалидности. Организатору уже объявлено подозрение за получение неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Прокуратура рассматривает вопрос об обвинениях другим участникам схемы, и организатору грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Винницкой области правоохранители и СБУ разоблачили коррупционную схему, организованную директором медицинского учреждения, которая получала взятки за содействие в установлении группы инвалидности. За 3 300 долларов США она пообещала дочери пожилой женщины повлиять на решение врачей МСЭК, чтобы те присвоили ее матери статус инвалида, нуждающегося в постоянном уходе.