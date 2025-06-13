Скандал с ТЦК: во время мобилизации в Киеве скончался мужчина

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Кречмаровская Наталия
Количество скандалов из-за мобилизации в Украине не уменьшается – военнообязанные получают травмы и даже умирают. Об очередном трагическом случае рассказали в Киевском городском ТЦК и СП.
ТЦК. Фото портал "Комментарии"
В терцентре сообщили, что в сети распространяется информация и видео о попытке побега мобилизованного гражданина, в результате которого он упал и погиб.
Городской территориальный центр опубликовал официальное объяснение.
В терцентре отметили, что правоохранительные органы и следственно-оперативные группы расследуют произошедшее, чтобы выяснить обстоятельства.
Семье погибшего гражданина выразили искренние соболезнования.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что народный депутат Украины Алексей Гончаренко фактически объявил "войну" ТЦК. Политик уверен, что территориальные центры комплектования нужно расформировать. Также он рассказал, что в Одессе травмировали волонтера.
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