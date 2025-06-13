Скандал с ТЦК: во время мобилизации в Киеве скончался мужчина

Количество скандалов из-за мобилизации в Украине не уменьшается – военнообязанные получают травмы и даже умирают. Об очередном трагическом случае рассказали в Киевском городском ТЦК и СП.

ТЦК. Фото портал "Комментарии"

В терцентре сообщили, что в сети распространяется информация и видео о попытке побега мобилизованного гражданина, в результате которого он упал и погиб.

Городской территориальный центр опубликовал официальное объяснение.

"При транспортировке мобилизованных граждан в сборный пункт Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки, двое из них предприняли попытку побега. Они разбили окно транспортного средства и пытались покинуть его. Во время этой попытки один из мобилизованных упал на дорогу, получив несовместимые с жизнью травмы, что привело к его гибели на месте происшествия", — говорится в сообщении.

В терцентре отметили, что правоохранительные органы и следственно-оперативные группы расследуют произошедшее, чтобы выяснить обстоятельства.

Семье погибшего гражданина выразили искренние соболезнования.

"Отмечаем гражданам Украины важность соблюдения конституционного долга по защите родной земли от посягательств, а также неукоснительного выполнения требований законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации", — обратились к гражданам в территориальном центре.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что народный депутат Украины Алексей Гончаренко фактически объявил "войну" ТЦК. Политик уверен, что территориальные центры комплектования нужно расформировать. Также он рассказал, что в Одессе травмировали волонтера.



