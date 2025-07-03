Скандал с ТЦК: в Киеве мобилизовали мужчину со сломанной рукой

Скандалы с силовой мобилизацией не утихают. Сообщалось, что работники ТЦК в Киеве, вероятно, мобилизовали мужчину со сломанной рукой.

ТЦК. Фото портал "Комментарии"

В Киевском городском терцентре прокомментировали ситуацию. Отметили, что Telegram-каналы распространяют манипулятивное видео и информацию о якобы мобилизации гражданина со сломанной рукой возле железнодорожного вокзала в Киеве.

Пояснили, что на данном видео сотрудники полиции охраны задерживают лицо, поведение которого было неадекватным. После задержания работники ТЦК вызвали карету скорой медицинской помощи и направили ее в лечебное учреждение.

"Комментарии автора видео, что якобы данного гражданина мобилизуют искажены и дезинформируют общество", — подчеркнули в ТЦК.

Также напомнили, что для обращения по проблемным вопросам действуют горячие линии: Командование Сухопутных войск – 0800301937. Киевский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки – 0660337817.

"Призываем граждан быть беспристрастными, проверять информацию на достоверность и воздерживаться от распространения непроверенных, обезображенных и манипулятивных сообщений", — обратились к гражданам в терцентре.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович дал очередной ошеломительный прогноз по войне в Украине.

По его словам, летом и осенью будет продолжаться российское наступление. Арестович предупредил, что тем, кто еще не на фронте, следует понимать: брони будут отменяться, а бусиков меньше не станет. По его словам, вскоре возникнет вопрос о принудительной мобилизации студентов и женщин.