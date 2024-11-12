Скандал с подтоплением метро в Киеве: куда исчез подозреваемый

При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева поставлено в известность о подозрении бывшему руководителю КП "Киевский метрополитен" по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса Генпрокурора.

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По данным следствия, подозреваемый не проводил оценку рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах КП "Киевский метрополитен", не принимал меры по обеспечению долгосрочной службы искусственных сооружений и предотвращению появления их неисправностей. Также он не назначал комиссию для проведения специальных осмотров, обследований и наблюдений за дефектными, ослабленными конструкциями и сооружениями станций Оболонско-Теремковской линии Киевского метрополитена.

Следствием невыполнения этих обязанностей явилось постепенное разрушение отдельных элементов тоннелей. Это привело к попаданию воды в тоннель на перегоне между станциями метро "Демеевская"-"Лыбидская", появлению трещин в стенах и сталактитов, вымыванию и нарушению целостности гидроизоляции тоннеля метро в течение длительного времени.

В результате этого 8 декабря 2023 столичными властями принято решение о приостановлении движения поездов Оболонско-Теремковской линией метро на отрезке между станциями метро "Лыбидская" и "Демеевская".

По результатам проведенных экспертиз установлено, что эксплуатация тоннеля метро между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" ненадлежащая и не отвечает строительным нормам и правилам.

В результате служебной халатности подозреваемого с декабря 2023 года по март 2024 года городскому бюджету нанесено более 138,5 млн грн убытков. КП "Киевский метрополитен" из-за закрытия станций метро недополучил доходы на сумму почти 26 млн грн.

В настоящее время принимаются меры по установлению места нахождения подозреваемого.

Ранее, в июле 2024 года, сообщено о подозрении начальнику службы пути, туннельных сооружений и главному инженеру КП "Киевский метрополитен".

Досудебное расследование – СВ УП в метрополитене ГУНП в г. Киеве, оперативное сопровождение – УСС в г. Киеве ДСР Нацполиции Украины.



