Шокирующий случай в Киеве: работник прокуратуры сбил женщину на авто и скрылся (ВИДЕО)

В ночь на 20 февраля в Киеве произошел "позорный случай", когда работник органов прокуратуры совершил наезд на женщину на пешеходной зоне и скрылся с места ДТП. Видео момента столкновения зафиксировали камеры слежения. Этот инцидент вызвал жесткую реакцию руководства Генеральной прокуратуры.

Сотрудник прокуратуры сбил женщину в Киеве. Фото из открытых источников

ДТП произошло на улице Большой Васильковской в Голосеевском районе Киева. За рулем авто, сбившего женщину, находился главный специалист одного из отделов прокуратуры Андрей Молочный. После наезда на пешехода водитель скрылся с места инцидента, который и зафиксировали камеры.

Видео, когда работник прокуратуры сбил женщину в Киеве:

Об инциденте публично сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко. По его словам, работник органов прокуратуры уже был задержан.

"Никто не выше закона. Даже работник прокуратуры. Оказалось, что за рулем был Молочный Андрей Андреевич, главный специалист отдела. Он государственный служащий, не прокурор, но работник органов прокуратуры. Это шокирует", — сказал Кравченко.

Пострадавшую женщину госпитализировали, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Генеральный прокурор подчеркнул, что лично берет это дело под контроль и принес извинения за "позорный поступок работника прокуратуры".

"Я еще раз подчеркиваю: принадлежность к органам прокуратуры не индульгенция, это ответственность. Такое поведение позор для всей системы. Оно должно быть жестко наказано. И я обещаю, так и будет", — сказал Кравченко.

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