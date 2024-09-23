Шокирующее преступление в Киеве: девушку изнасиловали в переходе (ФОТО)

В столице разоблачили дерзкое преступление — мужчина, угрожая лезвием канцелярского ножа, ограбил и изнасиловал киевлянку. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию полиции Киева.



Преступление в Киеве. Фото Нацполиции

В полиции отметили, что в подземном переходе злоумышленник напал на девушку и, угрожая лезвием канцелярского ножа, отобрал 4000 грн. После ограбления мужчина изнасиловал потерпевшую.

Потерпевшая обратилась в Голосеевское управление полиции, она сообщила, что преступление произошло, когда она возвращалась с работы. Девушка зашла в пешеходный переход, где к ней сзади подошел незнакомый мужчина и, приставив к шее лезвие, ограбил и изнасиловал ее.

Начальник Голосеевского управления полиции полковник полиции Араик Кочкадамян сообщил, что правоохранители оперативно установили личность злоумышленника и его местонахождение. В тот же день он был задержан по месту жительства в столице. Злоумышленником оказался 37-летний местный житель. Он ранее уже привлекался к ответственности за совершение аналогичных преступлений на территории Донецкой области.

В полиции сообщили, что злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 152 Уголовного Кодекса Украины – изнасилование и по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины – разбой, совершенный в условиях военного положения. На момент проведения следствия фигурант будет находиться за решеткой.

За совершенное ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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