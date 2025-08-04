Шантаж за $10 тысяч: в Киеве мужчина требовал деньги за молчание об интимных фото

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Ткачова Марія
В столице сообщено о подозрении 28-летнему мужчине, обвиняемому в попытке шантажа с использованием личных фото потерпевшей. По данным следствия, он угрожал отправить ее интимные снимки родным и коллегам, если не получит $10 тысяч.
Шантажировал интимными фото и вымагал деньги
Злоумышленник потребовал, чтобы средства перечислили на указанный им криптогаманец. Как отмечают правоохранители, со своей жертвой он лично не знаком — предположительно получил фото в результате взлома или незаконного доступа.
Его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины — как вымогательство с угрозой разглашения сведений, которые потерпевшая стремилась сохранить в тайне, совершенное во время военного положения.
В случае доказательства вины ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Дарницкой окружной прокуратуры Киева. Дело расследуют следователи Дарницкого управления полиции в сотрудничестве с киберполицией.
Напомним, согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в суде.