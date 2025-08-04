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Шантаж за $10 тысяч: в Киеве мужчина требовал деньги за молчание об интимных фото

В Киеве мужчина шантажировал девушку интимными фото и требовал $10 тысяч – ему поставлено в известность о подозрении

4 августа 2025, 17:17
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Ткачова Марія

В столице сообщено о подозрении 28-летнему мужчине, обвиняемому в попытке шантажа с использованием личных фото потерпевшей. По данным следствия, он угрожал отправить ее интимные снимки родным и коллегам, если не получит $10 тысяч.

Шантаж за $10 тысяч: в Киеве мужчина требовал деньги за молчание об интимных фото

Шантажировал интимными фото и вымагал деньги

Злоумышленник потребовал, чтобы средства перечислили на указанный им криптогаманец. Как отмечают правоохранители, со своей жертвой он лично не знаком — предположительно получил фото в результате взлома или незаконного доступа.

Его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины — как вымогательство с угрозой разглашения сведений, которые потерпевшая стремилась сохранить в тайне, совершенное во время военного положения.

В случае доказательства вины ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Дарницкой окружной прокуратуры Киева. Дело расследуют следователи Дарницкого управления полиции в сотрудничестве с киберполицией.

Напомним, согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в суде.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Руководитель Офиса президента Андрей Ермак предложил конкретный план действий по усилению давления на Россию в колонке для The Washington Post. Он подчеркнул, что только сила, решительность и системный подход способны заставить Кремль остановить агрессию против Украины.
Ермак положительно оценил ультиматум Дональда Трампа по отношению к России, подчеркнув, что четкость и готовность достигать мира с позиции силы — именно то, на чем базируется украинское сопротивление с 2014 года. В то же время он призвал к более активным действиям, поделив их на пять ключевых направлений.



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Источник: https://kyiv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=396248
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