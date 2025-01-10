Сети не выдерживают "эффективного" управления Кличко: в Киеве новый прорыв теплосети

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Кречмаровская Наталия
В Киеве теплосети не выдерживают. Несмотря на проведение гидравлических испытаний летом и ремонт потенциально аварийных участков, в течение суток в столице фиксируют уже второй прорыв теплосети.
Фото портал "Комментарии"
В КП "Киевтеплоэнерго" рассказали, что сегодня, 10 января около 12:40 в дворовом проезде на зеленой зоне по адресу ул. Липковского 41/43 произошло повреждение теплосети с незначительной утечкой воды наружу. Диаметр поврежденного трубопровода 200 мм.
Отмечают, что сразу после сообщения о повреждении специалисты уменьшили давление в трубопроводе, чтобы ликвидировать утечку. По состоянию на 13:30 проводились работы по откачке воды из тепловой камеры для поиска повреждения.
Напомним, что 9 января, около 16:40, как писал портал "Комментарии", произошло повреждение теплосети с утечкой воды на проезжую часть. Отмечалось, что это магистральный трубопровод диаметром 450 мм. Для ликвидации утечки давление в трубопроводе было уменьшено.
Прорыв теплосети возле железнодорожного вокзала повлек за собой частичное разрушение здания: в магазине обрушилась стена, а рядом разбросаны кирпичи.
Отметим, что Кличко могут попытаться отстранить от руководства городом. Такую ситуацию эксперты усматривают в назначении нового руководителя Киевской городской военной администрации. Вероятно из-за нового руководителя намерены расшатать ситуацию в Киеве.
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