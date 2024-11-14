Салют в Киеве: кто испугал киевлян взрывами

Полиция Киева задержала 23-летнего молодого человека, который вчера после отбоя воздушной тревоги запустил салют в Святошинском районе. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Киева.

Салют в Киеве. Фото: НПУ

Нарушитель, находясь возле столичной школы, запустил фейерверк, испугав местных жителей, ведь звуки салюта напоминали работу ПВО.

За совершение данного преступления полицейские оперативно задержали жителя Киевской области.

Задержанному доложено о подозрении в хулиганстве, ему грозит до пяти лет ограничение свободы.

Полиция еще раз напоминает – использование пиротехнических средств во время военного положения – запрещено!

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты нанесли удар по Киеву и области ракетами из КНДР: где произошли "прилеты"

Вооруженные силы России нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по Киеву. Впервые за последние 73 дня. /Гербера/Пародия. "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Киевской МВА Сергея Попко.

Воздушную тревогу в столице объявили в полседьмого утра из-за угрозы БПЛА с восточного направления. В это время крылатые ракеты уже направлялись в направлении Киевской области. Когда ракеты уже заходили на Киев, противник одновременно нанес баллистический удар по столице. Завершилась вражеская атака снова беспилотниками. Воздушный удар вооруженных сил России по Киеву длился более 2 часов. В результате противовоздушного боя Силы обороны уничтожили несколько крылатых, несколько баллистических ракет и до десятка дронов врага.