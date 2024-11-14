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Салют в Киеве: кто испугал киевлян взрывами

В столице после тревоги мужчина запустил фейерверк

сегодня, 07:34
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Недилько Ксения

Полиция Киева задержала 23-летнего молодого человека, который вчера после отбоя воздушной тревоги запустил салют в Святошинском районе. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Киева.

Салют в Киеве: кто испугал киевлян взрывами

Салют в Киеве. Фото: НПУ

Нарушитель, находясь возле столичной школы, запустил фейерверк, испугав местных жителей, ведь звуки салюта напоминали работу ПВО.

За совершение данного преступления полицейские оперативно задержали жителя Киевской области.

Задержанному доложено о подозрении в хулиганстве, ему грозит до пяти лет ограничение свободы.           

Полиция еще раз напоминает – использование пиротехнических средств во время военного положения – запрещено!

Салют в Киеве: кто испугал киевлян взрывами - фото 2
Салют в Киеве: кто испугал киевлян взрывами - фото 3
Салют в Киеве: кто испугал киевлян взрывами - фото 4
Салют в Киеве: кто испугал киевлян взрывами - фото 5

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты нанесли удар по Киеву и области ракетами из КНДР: где произошли "прилеты"

Вооруженные силы России нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по Киеву. Впервые за последние 73 дня. /Гербера/Пародия. "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Киевской МВА Сергея Попко.

Воздушную тревогу в столице объявили в полседьмого утра из-за угрозы БПЛА с восточного направления. В это время крылатые ракеты уже направлялись в направлении Киевской области. Когда ракеты уже заходили на Киев, противник одновременно нанес баллистический удар по столице. Завершилась вражеская атака снова беспилотниками. Воздушный удар вооруженных сил России по Киеву длился более 2 часов. В результате противовоздушного боя Силы обороны уничтожили несколько крылатых, несколько баллистических ракет и до десятка дронов врага.



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