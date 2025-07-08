Российские миллионы, Bentley и прокурор Гончарова: новый скандал в Киеве

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Ткачова Марія
В центре громкого журналистского расследования оказалась работница второго отдела Киевской городской прокуратуры Виктория Гончарова. Журналисты выяснили: несмотря на декларативную скромность, она ведет роскошный образ жизни, явно не соответствующий доходам госслужащего.
Скандал с прокурором Гончаровой
Основные детали расследования:
По общему замыслу журналистов, по этой схеме стоит сеть по отмыванию денег, курируемая именно Гончаровой — выбирая активы через фиктивные структуры, связанные с российским капиталом, с целью обеспечения роскошного образа жизни.
Что дальше?
• Запустит ли антикоррупционная система проверку деклараций и официальных доходов?
• Или автоматически генерирует это дело новые вопросы к правоохранителям относительно неприкосновенности слуг народа?
• И главное – если предположения о российском финансировании подтвердятся, чем ответит прокуратура?
Дело Гончаровой — пример того, как громкое материальное состояние может совпадать с теневыми каналами поступлений. Но будет ли реакция покажет время.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Днепре в коммунальном детском саду №368, на жилмассиве Тополь-3, произошел инцидент с пятилетним мальчиком, который получил серьезные порезы о стекло. По словам матери, ее сын травмировался дорогой до укрытия — вроде бы спешил и упал, разрезав руки о стеклянную конструкцию, которая до сих пор была в свободном доступе на территории детского сада.