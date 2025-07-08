logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Киев Российские миллионы, Bentley и прокурор Гончарова: новый скандал в Киеве
commentss НОВОСТИ Все новости

Российские миллионы, Bentley и прокурор Гончарова: новый скандал в Киеве

Прокурорка с Bentley и "русским следом": что известно о скандале вокруг Виктории Гончаровой

8 июля 2025, 19:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В центре громкого журналистского расследования оказалась работница второго отдела Киевской городской прокуратуры Виктория Гончарова. Журналисты выяснили: несмотря на декларативную скромность, она ведет роскошный образ жизни, явно не соответствующий доходам госслужащего.

Российские миллионы, Bentley и прокурор Гончарова: новый скандал в Киеве

Скандал с прокурором Гончаровой

Основные детали расследования:

  1. Роскошный Bentley
    По официальным данным, Гончарова состоянием не "роскошествует". Однако она однозначно ездит на кроссовере Bentley Bentayga стоимостью около 150 000 долларов – транспортном средстве, нетипичном для госслужащего.
  2. Элитная недвижимость
    Журналисты обнаружили, что семья прокурора имеет в собственности квартиры в топовых жилых комплексах Киева и земельные участки возле Днепра. При этом их настоящий доход, по оценкам, может превышать 2 млн долларов — и это только из-за оффшоров и непрозрачных механизмов.
  3. "Русский след"
    Рекламируется, что подлинными бенефициарами являются структуры, связанные с РФ. Из-за адвокатского объединения застройщика и коллаборанта Игоря Заболотного — Bona Fide Group — и его дочерней российской компании, якобы прокачиваются инвестиции. Часть активов при этом контролируется семьями бывших прокуроров – Пшонки и Портнова.

По общему замыслу журналистов, по этой схеме стоит сеть по отмыванию денег, курируемая именно Гончаровой — выбирая активы через фиктивные структуры, связанные с российским капиталом, с целью обеспечения роскошного образа жизни.

Что дальше?

Запустит ли антикоррупционная система проверку деклараций и официальных доходов?

• Или автоматически генерирует это дело новые вопросы к правоохранителям относительно неприкосновенности слуг народа?

• И главное – если предположения о российском финансировании подтвердятся, чем ответит прокуратура?

Дело Гончаровой — пример того, как громкое материальное состояние может совпадать с теневыми каналами поступлений. Но будет ли реакция покажет время.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Днепре в коммунальном детском саду №368, на жилмассиве Тополь-3, произошел инцидент с пятилетним мальчиком, который получил серьезные порезы о стекло. По словам матери, ее сын травмировался дорогой до укрытия — вроде бы спешил и упал, разрезав руки о стеклянную конструкцию, которая до сих пор была в свободном доступе на территории детского сада.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://kp.ua/ua/life/a713899-kejs-prokurora-honcharovoji-biznes-pshonki-ta-rosijski-hroshi
Теги:

Новости

Все новости