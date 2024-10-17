Российская атака на Киев: что известно

Российская армия ночью снова атаковала столицу Украины ударными беспилотниками. В Киев русские дроны заходили волнами и по разным направлениям. Об этом говорится в сообщении начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко, передает портал "Комментарии".

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Со вчерашнего вечера и в течение ночи воздушную тревогу в городе объявляли 4 раза, суммарно опасность продолжалась три с половиной часа. Кроме угрозы БпЛА, одна из тревог была связана с угрозой применения врагом баллистического оружия.

"В результате слаженной работы противовоздушной обороны и других составляющих сил обороны все российские БпЛА, которые были обнаружены в воздушном пространстве над Киевом и на подступах к городу, были обезврежены (точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы)", – говорится в сообщении.

Предварительно, в результате атаки российских ударных дронов в Деснянском районе Киева поврежден многоквартирный жилой дом. По информации на эту минуту, на трех этажах дома было повреждено остекление окон и внутреннее убранство комнат. Данных о пострадавших не поступало.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

ГУР уничтожило почти полк оккупантов: "положение захватчиков ухудшено и близко к безнадежному"

Подразделения активных действий ГУР МО Украины "Артан", "Kraken" и Международный легион провели комплексную успешную операцию по освобождению лесного массива, расположенного к северу от населенного пункта Липцы Харьковской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны Украины.

Результат спланированных и смелых действий украинских разведчиков — захват батальонного района обороны противника, уничтожение 3 мотострелковых батальонов, отряда "шторм" и разведывательной роты 7 отдельного мотострелкового полка 11 армейского корпуса из России.

"Также во время штурмовых действий взято в плен очередных московитов, что поможет вернуть из российской неволи защитников Украины. После зачистки 400 гектаров лесного массива к северу от Липцев положение захватчиков на этом отрезке фронта ухудшено и близко безнадежному", — отметили в ГУР.