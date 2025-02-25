Российская агентка готовила теракты в Одессе: СБУ задержала диверсантку

Служба безопасности Украины разоблачила агентку российской военной разведки, которая планировала серию терактов в Одесской области. Женщина поджигала объекты железнодорожной инфраструктуры и обустраивала тайники со взрывчаткой и оружием недалеко от порта. Ее деятельность координировал сотрудник российских спецслужб, дистанционно руководивший подготовкой диверсий.

Фото: СБУ

По данным следствия, 32-летняя жительница Одессы была завербована в конце прошлого года. Под руководством российского куратора она осуществила поджоги релейного шкафа и трансформаторной подстанции на железнодорожной линии. После этого получила новую задачу – создать схрон со взрывчатыми компонентами вблизи одесского порта.

Агентша отправилась в Днепр, где по указанным координатам забрала из тайника элемент взрывчатки, замаскированный в пачку сигарет. Вернувшись в Одессу, она попыталась заложить опасное устройство в заранее подготовленном месте. Именно при этой попытке женщину задержали контрразведчики СБУ.

Правоохранители также выяснили, что следующей частью схрона должно стать огнестрельное оружие, которое подозреваемая планировала получить из прифронтового города. Во время обыска у него изъяли телефон с поличным с представителями ГРУ.

В настоящее время предательницу объявлено подозрение по статье 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Также рассматривается вопрос дополнительной квалификации ее действий как диверсии. Суд избрал ей меру пресечения – содержание под стражей. Женщине грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили агентурную сеть России, которая организовала взрыв возле Территориального центра комплектования в Каменце-Подольском. Взрывчатку передали курьеру службы доставки, который даже не подозревал, что перевозит смертельный груз. Теракт унес его жизни и ранил восемь человек. Правоохранители задержали злоумышленников уже через сутки после преступления.