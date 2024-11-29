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Россия ударила по Киеву: где произошли прилеты

Из-за атаки беспилотников в столице загорелось здание детской поликлиники

сегодня, 07:28
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Недилько Ксения

28 ноября, в 23:15 на линию "101" поступило сообщение о том, что в результате попадания вражеского БПлА в Днепровском районе Киева произошло возгорание наружной обшивки здания. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС.

Россия ударила по Киеву: где произошли прилеты

Последствия атаки "шахедов" в Киеве. Фото: ГСЧС

По прибытии спасатели установили, что в результате падения БПлА на открытую местность возле двухэтажного здания детской поликлиники произошло повреждение наружной обшивки фасада, входной группы здания и окон. К моменту прибытия пожарных — возгорания не наблюдалось.

Бригадой скорой госпитализирован охранник медучреждения, с предварительным диагнозом — контузия.

По данным Киевской ГВА, также в Днепровском районе, рядом с поврежденным медицинским заведением обнаружено повреждение остекления окон и фасадных частей подъездов в трех многоэтажных жилых домах вокруг. У пострадавшего, обнаруженного на месте, закрытый перелом левой бедренной кости.

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Россия ударила по Киеву: где произошли прилеты - фото 3
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Россия ударила по Киеву: где произошли прилеты - фото 7


Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Патриарх Кирилл выдал очередную партию бреду, почему все должны не бояться умереть (ВИДЕО)

Патриарх Московского патриархата Кирилл Гундяев заявил о вреде "чрезмерного алармизма и спекуляций на ядерную тему": по его словам, христиане не боятся конца света, а цель России — "противостоять злу". Это заявление он сделал на пленарном заседании XXVI Всемирного Российского Народного Собора, пишут росСМИ.

"Нагнетание страха вокруг возможных апокалиптических сценариев, чрезмерный алармизм и спекуляции на ядерную тему не полезны с духовной точки зрения. Враг рода человеческого пытается посеять тревогу в сердцах людей, чтобы парализовать их волю и лишить их мужества, потому что человеком, лишенным духовного мира, легче манипулировать. <…> Не надо всему этому подыгрывать. Христиане не боятся так называемого конца света. Мы ждем Господа Иисуса, который придет к большой славе, уничтожит зло и будет судить все народы", — сказал глава РПЦ.



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