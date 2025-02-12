Россия сообщила, куда целилась в Киеве: во всем обвиняют ПВО

"Россия атаковала военные объекты в Киеве, а украинская ПВО вызвала пожары в нескольких районах". Об этом пишут кремлевские z-каналы, в том числе пропагандист Соловьев, сообщает Центр стратегической коммуникации и информационной безопасности, отметив, что это циничные фейки.

Последствия обстрела Киевщины. Фото: НПУ

На самом деле: террористическая атака против украинского народа в очередной раз унесла и изуродовала жизнь людей – в Оболонском районе есть один погибший человек и еще четверо пострадавших, среди которых девятилетняя девочка. Разрушены два офисных здания, в одном из них возник пожар, сообщили в ГСЧС.

Также пожары загорелись в Святошинском и Голосеевском районах. Всего на местах происшествия работает более 80 спасателей и 17 единиц пожарно-спасательной техники.

"Кремлевские нарративы о "кривой украинской ПВО", пораженные "базы ГУР и СБУ", "атака на военные объекты" – попытка переложить ответственность за свои военные преступления на жертву", – отмечают в Центре.

Отметим, что по данным Воздушных Сил ВСУ, в ночь на 12 февраля 2025 года (с 19:00 11 февраля) враг нанес удар баллистическими ракетами Искандер-М (зенитными управляемыми С-400) по Киеву и Кривому Рогу. Совершено шесть пусков из Брянской области и один — из ТОТ Крыма.

Также враг атаковал 123 ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами-имитаторами других типов направлений: Миллерово, Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ.

К отражению воздушного нападения противника привлекалась авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 подтверждено сбыт шести баллистических ракет Искандер-М (ОКР С-400) и 71-го ударного БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской.

40 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).