Россия оставляет киевлян без жилья: какую помощь выплачивают столичные власти

Массированные вражеские обстрелы наносят значительные повреждения и разрушения жилых домов. Горожане оставляют без крова. Портал "Комментарии" узнал, какие программы помощи действуют в Киеве и сколько горожан получили выплаты в связи с повреждением или разрушением жилья в результате вражеских обстрелов.

Обстрел. Иллюстративное фото

В Департаменте социальной и ветеранской политики КГГА по официальному запросу от портала сообщили, что в городе с 2022 года действует несколько программ помощи.

По данным Департамента была выплачена денежная помощь

2022 год — с 24.02.2022 по 31.12.2022 выплачена материальная помощь в размере 10 000,00 грн 1012 лицам. Общая сумма выделенной материальной помощи – 10 120 000,00 грн. По программе "Оказание единовременной адресной материальной помощи малоимущим киевлянам".

2023 год – была выплачена помощь 3104 лицам. Общая сумма выделенной материальной помощи – 31 040 000,00 грн. По распоряжению Киевского городского головы – выплата тем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах в результате повреждения или разрушения жилья в результате действий врага.

2024 год — выплачена материальная помощь 3838 лицам. Общая сумма выделенной материальной помощи – 38 380 000,00 грн. По распоряжению Киевского городского головы – выплата тем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах в результате повреждения или разрушения жилья в результате действий врага.

В Департаменте пояснили, что на 2025-2027 годы в Киеве действуют следующие программы:

1. Единоразовая помощь 10 000 грн киевлянам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах из-за повреждения или разрушения жилья. За период с 01.01.2025 по 11.07.2025 выплаты насчитали 4595 человек. Общая сумма выделенной материальной помощи – 45 950 000,00 грн.

2. Единоразовая помощь 40 000 грн тем, кто нуждается в отселении из-за разрушения жилья. За период с 01.01.2025 по 11.07.2025 произвели выплаты 426 лицам. Общая сумма выделенной материальной помощи – 17 040 000,00 грн.

3. Ежемесячная денежная помощь (не более 12 месяцев) 20 000 грн нуждающимся в отселении из-за разрушения жилья. По состоянию на сегодняшний день для выплаты ежемесячной материальной помощи получили уже 83 человека, поступило дополнительно обращений в Департамент – 107 обращений. Выплата производится ежемесячно раз в месяц.

"Общее количество лиц, которым выплачена материальная помощь в размере 10 000,00 грн, как лицам, пострадавшим в результате повреждения или разрушения жилого дома (квартиры) вследствие чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины за период с 24.02.2022 по 25.06.2025 – 12 549 человек на общую сумму 125 490 000,00 гривен”, — сообщили в Департаменте.

Напомним: портал "Комментарии" писал, сколько домов восстановили после обстрелов в Киеве.



