Россия не оставляет намерений уничтожить Киев: что сделали в эту ночь

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Недилько Ксения
В ночь на 10 июня (с 20:00 9 июня) противник атаковал 322 средствами воздушного нападения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Воздушных Сил ВСУ.
Иллюстративное фото
Всего ударили:
- 315 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Курск, Шаталово, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ;
- 2 баллистическими ракетами KN-23 из Воронежской обл. – рф;
- 5 крылатыми ракетами Искандер-К из Курской обл. – рф.
Основное направление удара – столица Украины, город Киев!
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 9:00 противовоздушной обороной обезврежено 284 средства воздушного нападения противника, 220 сбиты огневыми средствами, 64 — локационно потеряны.
- 213 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 64 — локационно утраченные/подавленные РЭБ;
- 2 баллистические ракеты KN-23;
- 5 крылатых ракет Искандер-К.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 11 локациях, падение сбитых (обломки) в 16 локациях.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня ночью враг массированно атаковал город Киев, Киевскую область и Одессу, из-за чего есть большие разрушения гражданской инфраструктуры, погибшие и раненые мирные жители. Это очередная ежедневная атака за последние недели, когда россияне не дают отдохнуть украинцам от постоянных налетов "шахедов" и ракет.
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отмечает, что Россия даже не думает останавливаться.
"Это мина, которая приведет к большой войне в Европе при участии многих автократических стран, потому что слабая позиция всегда рождает желание ею воспользоваться. И это уже давно вопрос не об Украине. Держимся", — добавил Коваленко.
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