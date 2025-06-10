Россия не оставляет намерений уничтожить Киев: что сделали в эту ночь

В ночь на 10 июня (с 20:00 9 июня) противник атаковал 322 средствами воздушного нападения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Воздушных Сил ВСУ.

Иллюстративное фото

Всего ударили:

- 315 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Курск, Шаталово, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ;

- 2 баллистическими ракетами KN-23 из Воронежской обл. – рф;

- 5 крылатыми ракетами Искандер-К из Курской обл. – рф.

Основное направление удара – столица Украины, город Киев!

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 9:00 противовоздушной обороной обезврежено 284 средства воздушного нападения противника, 220 сбиты огневыми средствами, 64 — локационно потеряны.

- 213 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 64 — локационно утраченные/подавленные РЭБ;

- 2 баллистические ракеты KN-23;

- 5 крылатых ракет Искандер-К.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 11 локациях, падение сбитых (обломки) в 16 локациях.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня ночью враг массированно атаковал город Киев, Киевскую область и Одессу, из-за чего есть большие разрушения гражданской инфраструктуры, погибшие и раненые мирные жители. Это очередная ежедневная атака за последние недели, когда россияне не дают отдохнуть украинцам от постоянных налетов "шахедов" и ракет.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отмечает, что Россия даже не думает останавливаться.

"Это мина, которая приведет к большой войне в Европе при участии многих автократических стран, потому что слабая позиция всегда рождает желание ею воспользоваться. И это уже давно вопрос не об Украине. Держимся", — добавил Коваленко.