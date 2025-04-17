Россия давит: какие планы врага на Киев

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Кречмаровская Наталия
В Службе безопасности Украины рассказали о намерениях врага совершить теракты в центре Киеве возле оборонных ведомств. Специалисты СБУ задержали в столице еще одного законспирированного агента ФСБ.
Задержание. Фото СБУ
Злоумышленником оказался 47-летний гражданин РФ. Сообщается, что он работал звукорежиссером известной в Украине радиостанции и параллельно выполнял задачи российской спецслужбы.
Также отмечается, что шпионил вражеский агент тайно — делал фото, делая вид, что разговаривает по телефону, прижав его к уху.
Киберспециалисты службы безопасности задержали шпиона, когда он проводил разведку вблизи одного из оборонных ведомств Украины.
У фигуранта на месте изъяли мобильный телефон, который использовал для контактов с ФСБ.
Следствие установило, что злоумышленник проживает в столице более 10 лет — работал в разных медиагруппах, в том числе приближенных к запрещенным прокремлевским партиям. Сотрудничество с ФСБ россиянин начал в конце 2024 года.
Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).
Подозреваемый находится под стражей. Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Напомним, в Киеве, как писал портал "Комментарии", нашли партию фальшивых долларов.
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