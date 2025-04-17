Россия давит: какие планы врага на Киев

В Службе безопасности Украины рассказали о намерениях врага совершить теракты в центре Киеве возле оборонных ведомств. Специалисты СБУ задержали в столице еще одного законспирированного агента ФСБ.

Задержание. Фото СБУ

Злоумышленником оказался 47-летний гражданин РФ. Сообщается, что он работал звукорежиссером известной в Украине радиостанции и параллельно выполнял задачи российской спецслужбы.

"Оккупанты задействовали агента для подготовки серии терактов в центре Киева. Чтобы подыскать потенциальные цели, фигурант шпионил по местам парковки авто возле админзданий Сил обороны. В перерывах между записями радиоэфиров россиянин обходил центральные улицы столицы и скрыто фотографировал внедорожники, которые он считал автомобилями украинских военных”, — говорится в сообщении СБУ.

Также отмечается, что шпионил вражеский агент тайно — делал фото, делая вид, что разговаривает по телефону, прижав его к уху.

"После сбора информации шпион готовил "отчет" для своего куратора, с которым общался через мессенджер. Впоследствии российская спецслужба планировала взорвать подсвеченные авто с помощью закладки и дистанционной активации самодельных взрывных устройств", — уточнили в СБУ.

Киберспециалисты службы безопасности задержали шпиона, когда он проводил разведку вблизи одного из оборонных ведомств Украины.

У фигуранта на месте изъяли мобильный телефон, который использовал для контактов с ФСБ.









Следствие установило, что злоумышленник проживает в столице более 10 лет — работал в разных медиагруппах, в том числе приближенных к запрещенным прокремлевским партиям. Сотрудничество с ФСБ россиянин начал в конце 2024 года.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Подозреваемый находится под стражей. Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве, как писал портал "Комментарии", нашли партию фальшивых долларов.



