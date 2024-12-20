РФ атаковала Киев 8 ракетами: стало известно о последствиях

20 декабря, около 07:00 утра, российские войска нанесли комбинированный ракетный удар по Киеву, выпустив восемь ракет. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram.

Атака на Киев. Фото: КГВА

"Предварительно, враг использовал аэробалистические ракеты "Кинжал" из самолетов МиГ-31К и баллистические ракеты типа "Искандер" и KN-23", — отметил он.

В результате ракетного удара зафиксировано падение обломков в трех районах столицы.

В Голосеевском районе были повреждены офисное здание, дорожное покрытие и газовая труба, что привело к ее разгерметизации. В результате этого загорелось пять автомобилей.

На другом объекте поврежден фасад офисного здания, впоследствии началось возгорание на крыше, а также разрушение на пятнадцатом этаже (возможно, есть заблокированные люди). Предварительно пострадали два человека, госпитализированы.

В Соломенском районе обломки ракет повлекли за собой пожар в нежилом здании, который уже ликвидирован.

В Шевченковском районе произошел пожар на территории нежилой застройки, которая также была погашена.

Что касается Днепровского района, то после проверки информация о падении обломков не подтвердилась.

Отметим, что ракетный удар произошел в Киеве 20 декабря в 7:00. В городе работали средства противовоздушной обороны. Очевидцы также сообщали о сильном задымлении в столице.

Портал "Комментарии" ранее писал, что, по мнению летчика и авиационного эксперта Александра Лиходида, Россия может снова применить ракету "Орешник" в массированной атаке по Украине.