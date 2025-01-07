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Решения об остановке транспорта во время тревоги в Киеве могут изменить: что известно

В Киеве планируют изменить решение о работе общественного транспорта во время воздушных тревог

7 января 2025, 16:49
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Кречмаровская Наталия

Новый начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко рассказал, что планируется изменить в Киеве в ближайшее время. Напомним, что Тимур Ткаченко был назначен начальником КГВА после смещения Сергея Попко.

Решения об остановке транспорта во время тревоги в Киеве могут изменить: что известно

Иллюстративное фото

Ткаченко сообщил, что на ближайшее заседание Совета обороны Киева вносит на рассмотрение вопросы разработки алгоритма функционирования наземного общественного транспорта во время воздушной тревоги.

Отметим, что во время оглашения угрозы воздушной атаки в Киеве останавливается общественный транспорт. Также приостанавливается движение поездов метро через мосты с левого берега Киева на правый, и наоборот. При этом движение по автомобильному транспорту через Мост Метро не останавливается. Следовательно, жители левого берега Киева, пользующиеся метро или другим общественным транспортом, не могут с утра попасть на работу, а вечером — домой.

Напомним, что Тимур Ткаченко, как писал портал "Комментарии", анонсировал рассмотрение вопроса о служебных командировках за границу всех представителей органов местного самоуправления территориального общества города Киева и работников КМВА по согласованию Совета Обороны.

Он отметил, что все командировки финансируются на средства громады Киева. Поэтому, по его мнению, каждый выезд должностных лиц за границу в командировку должен быть обоснованным и необходимым. Каждый подобный случай будет рассматриваться индивидуально.

“Инициирую привлечение Служба безопасности Украины и Национальная полиция Украины к рассмотрению служебных командировок. Такой подход успешно используется военными администрациями в соседних областях", — пояснил он.



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Источник: https://www.facebook.com/timurtkachenko/posts/pfbid02C1w1U34gTHNbNHUf6V2YgfbJdjgH5e6bsEDewquFpYCtQHPZDHdiSuDuKTiPWA7Xl?rdid=3V2QcEOGovMoNuhy
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