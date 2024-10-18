logo

BTC/USD

68416.34

ETH/USD

2648.62

LTC/USD

74.71

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

45.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Киев Ремонт кладбища за 181 млн грн в Киеве: что пошло не так
commentss НОВОСТИ Все новости

Ремонт кладбища за 181 млн грн в Киеве: что пошло не так

Какая компания получила тендер на ремонт кладбища в Киеве

18 октября 2024, 15:11
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В столице планировалось выполнить капитальный ремонт кладбища. Стоимость работ, согласно тендерной документации, составила более 181 млн. грн. Однако договор на проведение работ был расторгнут. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию бюро экономической безопасности Украины.

Ремонт кладбища за 181 млн грн в Киеве: что пошло не так

Фото БЭБ

"Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве предупредили рисковый тендер стоимостью более 181 млн грн на проведение капитального ремонта столичного городского кладбища", — сообщили в бюро.

Тендер на покупку услуг объявила ритуальная служба специализированного коммунального предприятия Киевской городской государственной администрации.

Специалисты БЭБ проверили тендер и выявили некоторые нарушения по отношению к победителю закупки. К тому же, победитель был единственным участником аукциона.

"В частности, в тендерном предложении компании отсутствуют расчеты стоимости услуг с подтверждающими документами", — уточнили в БЭБ.

Специалисты бюро направили рекомендательное письмо с выявленными нарушениями в Северный офис Госаудитслужбы, Киевской городской государственной администрации и заказчика. В настоящее время стороны расторгли договор.

В БЭБ не указали, какое кладбище планировать отремонтировать и какая компания получила тендер.

Портал "Комментарии" выяснил, что речь идет о капитальном ремонте объектов благоустройства на участках для почетных захоронений Городского кладбища по ул. Стеценко, 18 в г. Киеве. Аукцион был проведен в августе, а конечный договор был заключен с ООО "ДОРБАУ" #42800568 в октябре 2024 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Тернопольской области разоблачили рисковую закупку. Что закупили с нарушениями, читайте по ссылке.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://esbu.gov.ua/news/za-rekomendatsiieiu-beb-uperedzheno-roztratu-ponad-181-mln-hrn-na-remonti-stolychnoho-kladovyshcha
Теги:

Новости

Все новости