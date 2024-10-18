Ремонт кладбища за 181 млн грн в Киеве: что пошло не так

В столице планировалось выполнить капитальный ремонт кладбища. Стоимость работ, согласно тендерной документации, составила более 181 млн. грн. Однако договор на проведение работ был расторгнут. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию бюро экономической безопасности Украины.



Фото БЭБ

"Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве предупредили рисковый тендер стоимостью более 181 млн грн на проведение капитального ремонта столичного городского кладбища", — сообщили в бюро.

Тендер на покупку услуг объявила ритуальная служба специализированного коммунального предприятия Киевской городской государственной администрации.

Специалисты БЭБ проверили тендер и выявили некоторые нарушения по отношению к победителю закупки. К тому же, победитель был единственным участником аукциона.

"В частности, в тендерном предложении компании отсутствуют расчеты стоимости услуг с подтверждающими документами", — уточнили в БЭБ.

Специалисты бюро направили рекомендательное письмо с выявленными нарушениями в Северный офис Госаудитслужбы, Киевской городской государственной администрации и заказчика. В настоящее время стороны расторгли договор.

В БЭБ не указали, какое кладбище планировать отремонтировать и какая компания получила тендер.

Портал "Комментарии" выяснил, что речь идет о капитальном ремонте объектов благоустройства на участках для почетных захоронений Городского кладбища по ул. Стеценко, 18 в г. Киеве. Аукцион был проведен в августе, а конечный договор был заключен с ООО "ДОРБАУ" #42800568 в октябре 2024 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Тернопольской области разоблачили рисковую закупку. Что закупили с нарушениями, читайте по ссылке.