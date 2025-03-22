Ребенок умер у стоматолога: детали

Полицейские устанавливают обстоятельства смерти семилетнего мальчика в столичной частной клинике. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева.

В Киеве умер 7-летний мальчик после наркоза на приеме у стоматолога. Фото из открытых источников

По предварительной информации, у ребенка остановилось сердце после введения ему наркоза на приеме у врача-стоматолога.

На месте работала бригада скорой медицинской помощи, которые в течение двух часов пытались реанимировать мальчика, к сожалению, ребенок умер.

"Сейчас на месте работают следственно-оперативные группы Святошинского управления полиции и столичного главка, судебно-медицинский эксперт и работники ювенальной полиции. Обстоятельства происшествия выясняются, решается вопрос о правовой квалификации события", – говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — в полиции Киева приступили к расследованию по факту получения телесных повреждений 2-летним ребенком в частном детском саду на Троещине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Киева.

Правоохранители установили, что во время пребывания в дошкольном заведении 2-летний мальчик упал на лестнице, ударившись головой, в результате чего получил черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом теменной кости. Малолетний был госпитализирован в больницу, где он находится под наблюдением врачей. Его жизни ничего не угрожает.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Одесской области ребенок умер на уроке физкультуры. О трагическом событии, которое произошло сегодня, 17 декабря, около 13 часов в одном из сел Березовского района, в полицию сообщили врачи скорой помощи, информируют в полиции Одесщины.

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