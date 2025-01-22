logo

BTC/USD

104433.79

ETH/USD

3284.19

LTC/USD

117.04

USD/UAH

42.40

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Киев Ребенка похитили за долги в пригороде Киева: что с ним произошло (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Ребенка похитили за долги в пригороде Киева: что с ним произошло (ФОТО)

Поводом угона ребенка стал несуществующий долг в 200 тыс. дол.

сегодня, 18:59
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Киевской области женщина попала в передрягу — знакомые мужчины, узнав о наличии у нее сбережений, похитили ребенка за вымышленный долг. В полиции Киевской области рассказали подробности правонарушения.

Ребенка похитили за долги в пригороде Киева: что с ним произошло (ФОТО)

Иллюстративное фото

“20 января ночью в селе Софиевская Борщаговка Бучанского района двое мужчин похитили малолетнего ребенка, а мать закрыли в квартире, забрав с собой ее мобильный телефон. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы”, — сообщили в полиции.

Правоохранители выяснили, что в квартиру потерпевшей, воспитывающей ребенка своими силами, зашли знакомые мужчины, которым стало известно о денежных сбережениях последней.

Злоумышленники потребовали вернуть несуществующий долг в сумме 200 тысяч долларов. Однако понимая, что женщина не признает себя "должницей", мужчины похитили ее малолетнего ребенка. Кроме того, прихватили с собой 17 тысяч гривен, документы, два мобильных телефона. После чего скрылись с места происшествия.

“Правоохранители установили местонахождение похищенной девочки. Ее держали в одной из квартир в Киеве, по месту жительства общницы фигурантов. К счастью, ребенок не пострадал”, — сообщили в полиции.

Также отмечается, что фигурантов дела установили и задержали менее чем за сутки. Злоумышленниками оказались 21-летний и 22-летний жители столицы, а также 31-летняя сообщница.

Было открыто уголовное производство по факту вымогательства и незаконного лишения свободы или похищения человека, совершенных в отношении малолетнего (ч. 4 ст. 189 и ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины).

Ребенка похитили за долги в пригороде Киева: что с ним произошло (ФОТО) - фото 2
Ребенка похитили за долги в пригороде Киева: что с ним произошло (ФОТО) - фото 3
Ребенка похитили за долги в пригороде Киева: что с ним произошло (ФОТО) - фото 4


Напомним, что в Киеве, как писал портал "Комментарии", разоблачили бордель, вероятно в доме, где проживает Кличко.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.npu.gov.ua/news/vykraly-odnorichnu-dytynu-za-vyhadani-borhy-politsiia-kyivshchyny-zatrymala-hrupu-zlovmysnykiv
Теги:

Новости

Все новости