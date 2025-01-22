Ребенка похитили за долги в пригороде Киева: что с ним произошло (ФОТО)

В Киевской области женщина попала в передрягу — знакомые мужчины, узнав о наличии у нее сбережений, похитили ребенка за вымышленный долг. В полиции Киевской области рассказали подробности правонарушения.

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“20 января ночью в селе Софиевская Борщаговка Бучанского района двое мужчин похитили малолетнего ребенка, а мать закрыли в квартире, забрав с собой ее мобильный телефон. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы”, — сообщили в полиции.

Правоохранители выяснили, что в квартиру потерпевшей, воспитывающей ребенка своими силами, зашли знакомые мужчины, которым стало известно о денежных сбережениях последней.

Злоумышленники потребовали вернуть несуществующий долг в сумме 200 тысяч долларов. Однако понимая, что женщина не признает себя "должницей", мужчины похитили ее малолетнего ребенка. Кроме того, прихватили с собой 17 тысяч гривен, документы, два мобильных телефона. После чего скрылись с места происшествия.

“Правоохранители установили местонахождение похищенной девочки. Ее держали в одной из квартир в Киеве, по месту жительства общницы фигурантов. К счастью, ребенок не пострадал”, — сообщили в полиции.

Также отмечается, что фигурантов дела установили и задержали менее чем за сутки. Злоумышленниками оказались 21-летний и 22-летний жители столицы, а также 31-летняя сообщница.

Было открыто уголовное производство по факту вымогательства и незаконного лишения свободы или похищения человека, совершенных в отношении малолетнего (ч. 4 ст. 189 и ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины).









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