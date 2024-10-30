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Реабилитацию детей ВПЛ в Киеве проводят бесплатно: куда обращаться, если врачи требуют деньги

Получить бесплатные услуги реабилитации могут отдельные категории переселенцев

сегодня, 18:02
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Кречмаровская Наталия

В Киеве бесплатно проводят реабилитацию детей до трех лет, родившихся преждевременно или больными. Услуги предоставляются вне зависимости от места рождения и пребывания ребенка. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Киевской городской государственной администрации.

Реабилитацию детей ВПЛ в Киеве проводят бесплатно: куда обращаться, если врачи требуют деньги

Иллюстративное фото

Реабилитацию предоставляют в столичных медучреждениях, имеющих договор с НСЗУ по пакету "Медицинская реабилитация младенцев, родившихся преждевременно и/или больными, в течение первых трех лет жизни".

В Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ) отметили, что указанный пакет медицинских услуг включает:

  • первичный осмотр специалистами,

  • лабораторные и инструментальные обследования,

  • постановку реабилитационного диагноза,

  • услуги по реабилитации,

  • подбор и адаптацию специального оборудования и средств альтернативной коммуникации для ребенка и другие услуги.

"Родители детей также могут бесплатно получить услуги психологического сопровождения, обучение особенностям ухода и развития малыша", — говорится в сообщении.

“Если семье внутренне перемещенных лиц предлагают оплатить услуги, которые покрывает Программа медицинских гарантий, или внести благотворительный взнос, это нарушение прав пациента и условий договора НСЗУ с медицинским учреждением. В таких случаях родителям ребенка нужно подать жалобу: позвонить в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77 или оформить через электронную форму на сайте НСЗУ”, — отметили в Нацслужбе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киевской области разоблачили растрату средств при обустройстве укрытий для учебных заведений. Какие нормы нарушили, читайте по ссылке.



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Источник: https://kyivcity.gov.ua/news/reabilitatsiya_ditey_do_trokh_rokiv_yaki_narodilisya_peredchasno_abo_khvorimi_ye_bezoplatnoyu_dlya_simey_vnutrishno_peremischenikh_osib/
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