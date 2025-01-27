Разоблачены российские агенты в Харькове: банкир-шпион и спичрайтер кремлевской пропаганды

По материалам СБУ двое российских приспешников, действовавших в Харькове против украинских сил обороны, получили реальные сроки заключения. Один из них, шпион из России, работал банкиром и одновременно выполнял задачи военной разведки агрессора. Другая осужденная – женщина, которая готовила пропагандистские материалы для российского военкора, пыталась дискредитировать Силы обороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

агент РФ в Харькове. Фото: СБУ

В 2024 году СБУ задержала 56-летнего россиянина, который, работая в местном банке, собирал информацию для ракетных ударов по объектам Харькова. Он пытался использовать знакомую чиновник для получения координат тайных объектов, а также осуществлял наблюдение за местами базирования украинских военных. За сотрудничество с врагом мужчина получил 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Еще одна фигурантка дела, 42-летняя жительница Харькова, работала спичрайтером для российского военкора. Она оправдывала удары по городу и дискредитировала украинские вооруженные силы. Ее материалы активно распространялись на пропагандистских платформах, а также передавались врагу вместе с данными об украинских блокпостах и расположении ПВО. За эти преступления женщина получила 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Служба безопасности Украины разоблачила нового агента вражеской разведки в Одесской области. Мужчина, который для конспирации маскировался под женщину, координировал российские ракетно-дроновые удары по важным военным объектам в Украине.

Кроме того, в западных областях Украины участники агентурной сети РФ планировали диверсии на железной дороге и вели разведывательную деятельность в пользу врага. Разоблачили трех причастных к планированию диверсий, сообщили в Офисе Генерального прокурора.