Расстрел людей под Киевом: полиция ищет злоумышленника

Полиция Киевщины устанавливает обстоятельства стрельбы в Бучанском районе, в результате которой погибли несколько человек. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию правоохранителей.

Неизвестный расстрелял людей под Киевом

Сегодня в 15:22 в полицию поступило сообщение о том, что в селе Софиевская Борщаговка мужчина расстрелял граждан.

На месте происшествия работают все экстренные службы и проводится спецоперация по задержанию злоумышленника, отмечают в полиции.

Информация обновляется.