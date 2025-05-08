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Расстрел людей под Киевом: полиция ищет злоумышленника

Расстрелял граждан: под Киевом произошла трагедия

сегодня, 16:56
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Автор:
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Недилько Ксения

Полиция Киевщины устанавливает обстоятельства стрельбы в Бучанском районе, в результате которой погибли несколько человек. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию правоохранителей.

Расстрел людей под Киевом: полиция ищет злоумышленника

Неизвестный расстрелял людей под Киевом

Сегодня в 15:22 в полицию поступило сообщение о том, что в селе Софиевская Борщаговка мужчина расстрелял граждан.

На месте происшествия работают все экстренные службы и проводится спецоперация по задержанию злоумышленника, отмечают в полиции.

Информация обновляется.



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