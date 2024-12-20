Ракетный удар по Киеву: силы ПВО уничтожили 5 ракет "Искандер"



В ночь на пятницу и утром Россия совершила новое массированное нападение на Украину, используя баллистические ракеты Искандер-М, ударные дроны Shahed и другие беспилотники. Большинство целей было уничтожено силами противовоздушной обороны, о чем сообщили Воздушные силы ВСУ.

Робота сил ППО. Фото: УНН

Вражеские удары включали запуск ракеты Искандер-М из Ростовской области, управляемую авиаракету Х-59/69 из Курской области, а также 65 дронов, запущенных из разных российских городов, таких как Брянск, Миллерово, Орел и Приморско-Ахтарск.

В этот раз оборону осуществляли авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы.

К 09:30 было подтверждено сбивание 40 ударных БПЛА типа Shahed и других беспилотников в Курской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской и Запорожской областях. Благодаря активным действиям сил обороны было также нейтрализовано 20 вражеских беспилотников-имитаторов, предположительно под влиянием радиоэлектронной борьбы.

В результате атак пострадали частные и многоквартирные дома, медицинские учреждения, склады и фермерские хозяйства в Днепропетровской, Сумской, Киевской и Харьковской областях.

Утром россияне совершили новый обстрел Киева, выпустив пять баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из Воронежской и Брянской областей. Однако все ракеты были уничтожены силами ПВО.

Отметим, что в результате падения сбитых ракет в Киеве погиб один человек, а еще девять получили ранения. В нескольких районах столицы зафиксированы разрушения и ущерб.

Портал "Комментарии" ранее писал, что, по словам обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, в сети разносится фейк и манипуляция о том, что по Киеву "прилетело" потому, что президент Владимир Зеленский назвал кремлевского диктатора Владимира Путина "долбойобом".