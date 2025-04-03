Работники банка цинично ограбили умершего клиента в Киеве: сумма впечатляет

В одном из банковских учреждений работники обокрали умершего клиента. В полиции Киева сообщили, что фигуранты узнали, что на его счету осталась большая сумма. Злоумышленники перевыпустили банковскую карту клиента и сняли со счета более 65 000 долларов. За совершенное им грозит до 8 лет заключения.

Фото Нацполиции

Преступление совершили 28-летний киевлянин, работавший заместителем начальника одного из отделений банка, и 24-летний менеджер того же отделения банка.

Чтобы совершить преступление, фигуранты заблокировали банковскую карту умершего, изменили финансовый номер и, перевыпустив ее, сняли со счета умершего более 65 000 долларов, разделивших между собой.









Сообщникам сообщено о подозрении за завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

А бывшему заместителю руководителя отделения банка дополнительно уведомлено о подозрении за несанкционированное изменение информации, обрабатываемой в электронно-вычислительных машинах или компьютерных сетях, совершенное лицом, имеющим право доступа к ней (ч. 3 ст. 362 УК Украины).

В полиции Киева отметили, что сейчас продолжаются меры по установлению других фактов совершения преступлений бывшими работниками банковского учреждения.

Напомним, что в Оболонском районе Киева, как писал портал "Комментарии", произошла стрельба. В полиции Киева сообщили, что в результате стрельбы ранения получил местный житель — его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Так неизвестный произвел несколько выстрелов в местного жителя. Злоумышленник скрылся с места происшествия.