"Путин не готовится к миру": Зеленский прокомментировал ночную ракетно-дроновую атаку РФ

12 февраля президент Украины Владимир Зеленский призвал международных партнеров ужесточить давление на Россию после очередной ночной атаки. Он подчеркнул, что только решительные действия могут приостановить террор со стороны агрессора. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram.

Фото: ДСНС Киева

По его словам, Россия совершила атаку на Украину с использованием баллистических ракет и дронов, что повлекло за собой повреждение многоквартирных домов, офисных помещений и гражданской инфраструктуры.

В настоящее время на местах работают спасательные службы, чтобы ликвидировать последствия обстрела. Известно, что в Киеве в результате ударов погиб один человек, еще четыре пострадали, в том числе ребенок. Зеленский выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.

Президент подчеркнул, что террор со стороны России не прекратится без внешнего давления. Он подчеркнул, что Путин не настроен на мир, продолжая убивать украинцев и уничтожать города. Зеленский призвал к усиленному единству и поддержке со стороны международных партнеров в борьбе за справедливый мир.

Также известно, что в результате ночных атак пострадала инфраструктура в Николаевской области, где в результате падения обломков возник пожар.

Портал "Комментарии" уже писал, что ГСЧС сообщили о последствиях баллистического удара врага по Киеву: возникли масштабные пожары, есть погибший. По данным спасателей, в результате вражеских обстрелов зафиксировано падение обломков и разрушение в разных районах города. На рассвете 12 февраля в украинской столице и ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики, в Киеве прогремели взрывы.