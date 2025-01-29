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Протаранил семь автомобилей во время комендантского часа: что будет киевлянину

При движении с водителем в авто было еще два пассажира

сегодня, 15:31
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Недилько Ксения

Сел за руль в нетрезвом состоянии, протаранил 7 автомобилей и травмировал двух своих пассажиров – полицейские Киева задержали виновника масштабного ДТП и сообщили ему о подозрении. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Киева.

Протаранил семь автомобилей во время комендантского часа: что будет киевлянину

ДТП в Киеве. Фото: НПУ

Событие произошло сегодня около 3:00 ночи на улице Соломии Крушельницкой.

22-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat, двигаясь по городу во время комендантского часа, въехал в припаркованные автомобили, стоявшие с правой и левой сторон обочины дороги.

В результате аварии пострадали 19-летние парень и девушка, которых нетрезвый вождь (1,16 промилле) вез на своем авто.

Пострадавшие врачи госпитализировали в медицинское учреждение, а следователи сообщили нарушителю о подозрении. Ему грозит до 3 лет заключения.

Протаранил семь автомобилей во время комендантского часа: что будет киевлянину - фото 2
Протаранил семь автомобилей во время комендантского часа: что будет киевлянину - фото 3
Протаранил семь автомобилей во время комендантского часа: что будет киевлянину - фото 4
Протаранил семь автомобилей во время комендантского часа: что будет киевлянину - фото 5
Протаранил семь автомобилей во время комендантского часа: что будет киевлянину - фото 6

Напомним, портал "Комментарии" писал, что во вторник, 28 января, суд избрал меру пресечения Владимиру Билевцову — мужу блогерши Анны Жук, трагически погибшей в ДТП. Его отправили в следственный изолятор на два месяца без права внесения залога. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на информацию в правоохранительных органах.

Как отметил представитель полтавской полиции, суд принял решение о содержании под стражей без возможности залога. Ранее полиция объявила подозрение Билевцову по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — "Нарушение правил безопасности дорожного движения", предусматривающее наказание от трех до восьми лет лишения свободы. Отметим, что трагедия произошла 24 января на трассе Киев-Харьков. Во время обгона Владимир Билевцов допустил столкновение с грузовиком, припаркованным за пределами дороги. В результате аварии 39-летняя Анна Жук погибла на месте, а ее 9-летний сын получил тяжелые травмы и сейчас находится в реанимации.



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