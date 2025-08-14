В Киеве разгорается скандал с масштабными растратами бюджетных средств – разоблачили чиновников Киевской городской государственной администрации.

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко сообщил, что руководителю аппарата главы КГГА Дмитрию Загуменному и бывшему директору КП "АТП КГГА" Виктору Власову объявили подозрения. По словам столичного депутата, их обвиняют в растрате почти 1,3 млн грн из бюджета Киева на капремонт частного здания, уже давно не принадлежавшего громаде. Витренко объяснил, что ремонт фасада, другие работы – все за деньги киевлян и для чужой собственности.

"Пока правоохранители задерживают и разоблачают подчиненных Кличко один за другим, мэр... ушел в отпуск. То ли не видит, то ли не хочет видеть, как в его команде растягивают городские деньги", — отметил столичный депутат.

По его словам, самое интересное, что это не единичный случай. Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что всего в Киеве разоблачены 22 чиновника КГГА на хищениях более 230 млн грн. В списке, по данным Витренко, разоблачены махинации с ремонтами, закупками, укрытиями, даже метро.

"Так сколько еще подозрений надо, чтобы Кличко признал: проблема не в "отдельных негодяях", а в системе, которую он возглавляет?", — отметил столичный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Витренко указал на скандальные заявления Кличко. Столичный мэр неоднократно давал интервью западным СМИ и почти каждый раз вместо утверждения о несокрушимом духе и готовности к борьбе украинцев, фактически повторяет нарративы Кремля. Мэр столицы транслирует нарративы об "усталости" и "мире любой ценой".



